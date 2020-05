Meteo WEEKEND crescente RISCHIO TEMPORALI, verso SCONQUASSO

L'anticiclone africano, che si sta insediando sull'Italia, verrà frenato a metà settimana dal parziale inserimento di correnti più fresche, collegate allo sprofondamento di una saccatura scandinava verso i Balcani e il Mar Nero.

Un debole impulso d'instabilità, associato alla saccatura scandinava, sfilerà lungo la Penisola tra mercoledì e giovedì, apportando però solo qualche fenomeno del tutto fugace. A seguire, l'anticiclone africano tornerà tornerà ad avere meglio e andrà ad interessare più direttamente la nostra Penisola.

METEO Europa, il Continente è spaccato in due. L'evoluzione prevista

Le temperature, dopo una leggera flessione, risaliranno un po' la china tra giovedì e venerdì. Avremo così una nuova fase calda con apice soprattutto nel weekend, nella giornata di domenica quando una ventata di correnti africane colpirà soprattutto il Centro-Sud.

Tuttavia, il weekend segnerà anche un progressivo cambiamento meteo, con primi evidenti segnali di peggioramento almeno su parte dell'Italia. Dopo l'intermezzo di clima quasi estivo, il previsto guasto meteo sarà da ricondurre a un nuovo affondo della saccatura scandinava, con traiettoria più occidentale.

INVERNO che piomba a Maggio, con FREDDO e NEVE inattesi

La massa d'aria fredda e perturbata, in discesa dalle latitudini polari, tenderà ad agganciare la depressione sulla Penisola Iberica. In questa fase avremo un temporaneo richiamo caldo sull'Italia, poi la traslazione verso est della saccatura farà entrare nel vivo il peggioramento che si annuncia energico.

Le correnti artiche raggiungerebbero il Centro Europa e fino alle Alpi riportando clima addirittura invernale, mentre l'Italia si troverà nel mezzo fra quest'aria fredda che premerà da nord e l'aria più calda preesistente. I contrasti termici potrebbero farsi esplosivi, con conseguenti fenomeni violenti.

Tutto inizierebbe nel weekend da domenica soprattutto al Nord, con una probabile ondata di forti temporali, anche se con tempistiche da delineare. Già da sabato i primi probabili focolai temporaleschi sulle Alpi saranno il segnale del cambiamento.

In questa fase l'aria calda investirà ancora il Centro-Sud, prima di essere progressivamente scalzata via ad inizio settimana dal sopraggiungere dell'aria più fredda e instabile, a suon di temporali. Le temperature crolleranno sottomedia entro martedì, soprattutto al Centro-Nord. Tornerebbe anche la neve in montagna.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

