Weekend con il CICLONE, di nuovo VENTO di BURRASCA e ACQUA ALTA a Venezia

L'approfondirsi di un nuovo ciclone mediterraneo porterà venti forti e burrasche nell'arco del weekend, dopo alcuni giorni nei quali la situazione è stata decisamente tranquilla. Tornerà l'allarme acqua alta a Venezia, dopo un mese di novembre passato alla storia per le maree eccezionali.

Fortunatamente in quest'occasione la marea, seppur molto sostenuta, non dovrebbe spingersi su picchi record. In base alle previsioni elaborate dal Centro Maree non si dovrebbe andare oltre i 115 cm come punta massima attesa sia sabato mattina che domenica mattina.

Il fine settimana sarà comunque tempestoso, per via del vortice ciclonico secondario che si approfondirà in modo esplosivo sabato tra Baleari e Golfo del Leone, ove secondo le proiezioni è stimata una pressione al centro del minimo fino attorno ai 991 hPa.

Questo vortice poi, in fase d'isolamento sul Mediterraneo, dovrebbe far rotta verso la Sardegna, il Tirreno Meridionale, la Sicilia ed il Mar Ionio. Data la contrapposizione di un anticiclone ad est, il vortice rallenterà nella sua evoluzione e al tempo stesso si accentuerà il gradiente barico che sarà causa dei forti venti.

Nel dettaglio, per sabato i venti spireranno un po' ovunque tra sud e sud-est, in virtù del minimo posizionato sulle Baleari. L'intensità del vento sarà inizialmente maggiore sui bacini occidentali, con raffiche anche di oltre 80 km/h tra Sardegna e Tirreno.

Lo scirocco salirà poi d'intensità entro la sera di sabato tra Adriatico e Ionio, ma sempre entro sera assisteremo ad una rotazione del vento da ovest-sud/ovest in Sardegna. I mari attorno alla Penisola diverranno rapidamente agitati o molto agitati con mareggiate sulle coste esposte.

Per domenica ritroveremo venti sempre molto sostenuti, a stretta rotazione antioraria rispetto al ciclone in spostamento verso la Sicilia e il Mar Ionio. Forte maestrale spirerà in Sardegna, mentre la Tramontana investirà il Mar Ligure. Graduale rotazione delle correnti ad est sul Tirreno.

La ventilazione resterà tra sud e sud-est tra Ionio ed Adriatico, da cui sarà ancora favorita l'acqua alta su Venezia, sebbene ben distanti dai picchi record della scorsa settimana. Non mancheranno ulteriori mareggiate per domenica, soprattutto sui bacini occidentali ed insulari.

