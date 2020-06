Volevate l'ESTATE ROVENTE? Sta per arrivare...

Chi ci segue giornalmente non potrà non ricordarsi dei numerosi approfondimenti sull'eventuale arrivo dell'Anticiclone Africano. Abbiamo esposto scenari meteo climatici sulla base di analisi complesse e puntuali, analisi che in più di una circostanza mettevano in evidenza preoccupanti analogie con stagioni estive particolarmente roventi (su tutte il 2003).

Qualcuno obbietterà che fino ad ora non s'è visto nulla di tutto ciò ed anzi, stiamo vivendo un inizio giugno che per certi versi somiglia a settembre o addirittura al mese di ottobre. Tutto vero, ma ricordiamoci che l'Estate è cominciata solamente da qualche giorno - tra l'altro sul calendario meteorologico, non su quello astronomico - e che gli scenari potrebbero cambiare da un momento all'altro.

CALDO non prima del 20 giugno

In questo momento, in effetti, Alte e Basse Pressioni non rispecchiano minimamente quello che dovrebbe essere lo schema barico estivo. Stiamo avendo degli affondi d'aria fredda abbastanza frequenti, sostenuti da aree cicloniche foriere di maltempo. Anche la prossima settimana, ad esempio, per le nostre regioni non avrà nulla a che vedere con la bella stagione. Passerà un'altra depressione, che porterà maltempo di un certo peso. Basti pensare che in alcune zone d'Italia gli accumuli di pioggia potrebbero essere davvero eccezionali.

Andremo veloci verso metà giugno ed è a quel punto che il tempo potrebbe realmente cambiare volto. Ricordate quando vi dicevamo che la seconda metà di giugno avrebbe potuto portarci le prime ondate di caldo rovente? Ecco, forse ci siamo, forse siamo quasi giunti a destinazione.

La corsa contro il tempo per salvare l'ESTATE 2020

Guardando le varie mappe previsionali non possiamo non notare un cambiamento significativo. Le depressioni, che comunque continueranno ad esserci, potrebbero dirigersi verso la Spagna e da lì puntare il nord Africa. L'inevitabile risposta dell'Anticiclone africano potrebbe coinvolgerci direttamente. Sì, esatto, nelle mappe previsionali s'intravede la prima, cattiva ondata di caldo di giugno.

Potrebbe portarci alte temperature, anche nell'ordine dei 40°C al Sud e in Sicilia. Ma potrebbe far caldo, molto caldo, su tutte le regioni. Staremo a vedere, fatto sta che quelle che sino a qualche settimana fa erano semplici elucubrazioni (per alcuni) stanno per diventare realtà. Quindi attenzione alla seconda metà di giugno, potrebbe essere altrettanto "cattiva".

