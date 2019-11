VALANGA di neve e fango si abbatte in Val Martello: VIDEO impressionante

A seguito delle ingenti nevicate che hanno investito l'Alto Adige, generando caos con migliaia di utenze rimaste senza corrente elettrica, alle 8.50 di domenica mattina una valanga si è abbattuta in una zona abitata della Val Martello, trascinando con sè neve, fango, alberi e rami.

La valanga si è staccata dai 2400 metri di quota ed è andata ad abbattersi fino alle case. Altre quattro slavine, sempre precipitate dalla montagna, si sono fermate prima di raggiungere aree abitate, a conferma della situazione di grave vulnerabilità del territorio dopo l'eccesso di neve caduta.

Si tratta della cosiddetta valanga 'Eberhoefer', quindi già nota e che in passato era stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell'elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Anche la viabilità ha subito una paralisi, con la chiusura di oltre 30 strade statali e provinciali, oltre a tutte quelle secondarie.

