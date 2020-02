Termometri in forte salita. Meteo folle per Febbraio

Prosegue senza sosta questo infinito periodo dove l'inverno non è mai riuscito ad imporsi sul Bacino del Mediterraneo. Sono ormai settimane e settimane dove le temperature viaggiano spesso superiori alla media del periodo specialmente sulle regioni centro-settentrionali.

Credit foto AdobeStock.

La fredda perturbazione transitata nella giornata di mercoledì ha portato alcune piogge, temporali, qualche spruzzata di neve sugli Appennini ed un generale rinforzo dei venti di Maestrale e Tramontana. Nonostante tutto ciò, le temperature hanno perso solo pochi gradi e del clima invernale non abbiamo comunque nemmeno l'ombra.

Per altro, questa anomalia termica positiva, non solo pare destinata a perdurare per parecchi giorni ancora, ma sembra ormai certo possa addirittura aggravarsi sul finire della settimana e con l'inizio della prossima.

Detto questo i valori termici cominceranno già a salire da venerdì soprattutto di giorno, mentre la notte farà ancora un po' freddino specialmente sulle regioni settentrionali e nelle vallate più interne del Centro.

Dopo un sabato senza grosse novità, ecco che da domenica masse d'aria più calde in risalita dal nord-Africa gonfieranno ulteriormente l'alta pressione trasformandola in un vero e proprio anticiclone di matrice sub-tropicale capace di portare già un moderato aumento su tutto lo stivale.

Ma le giornate dove si registrerà una vera e propria ESCALATION dei TERMOMETRI saranno quelle di lunedì e martedì. In questo frangente i valori massimi potranno addirittura toccare picchi prossimi ai 22-23°C soprattutto nelle vallate alpine ed in città come Bolzano e Trento.

Farà caldino comunque anche sul resto del Paese. Sulla Val Padana avremo valori intorno ai 15-16°C come anche su molti tratti del Centro come a Roma e Firenze e fino a 17-18°C su gran parte del Sud e sulle due Isole maggiori.

sulla Sicilia occidentale e nel sud della Sardegna si potrebbero toccare comunque anche punte intorno ai 20°C.

A conti fatti l'Italia sarà avvolta da un caldo davvero anomalo per la stagione con temperature a tratti anche superiori alla media del periodo di oltre 10 gradi.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su *CERCA la tua localita'* nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani - Chi Siamo

Inizio Pagina