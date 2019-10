Tendenza meteo Italia: Autunno sempre più probabile

Il meteo autunnale prenderà piano piano piede settimana prossima: allo stato attuale delle carte, non sarà un ingresso in pompa magna, ma sarà un graduale aumento della nuvolosità e un avvicinamento di masse di aria umida ed instabile che dovrebbero per durare almeno 4 o 5 giorni.

Non possiamo ancora parlare di autunno in grande stile, ma sicuramente quello che pare oramai certo è che dopo la relativa mitezza di questi giorni avremo una fase autunnale per molte regioni del Centro-Nord.

Meteo Italia: ecco l'WEEKEND che non ti aspetti prima della PIOGGIA

Area di maltempo soprattutto al Centro-Nord per il prossimo 15 ottobre.

Meteo Italia 15 giorni, su e giù da capogiro: RIBALTONI ogni giorno

Ricordo però che in questi casi il meteo è divergente tra Nord e Sud: quando ci sono masse d'aria meridionali il Meridione è l'ambito da tiepide correnti sciroccali, mentre il Settentrione è avvolto da nubi e piogge 24 ore su 24.

Quindi, quando si dice autunno in grande stile, si parla di precipitazioni diffuse su buona parte del paese, ma è difficile che nello stesso fronte vengano coinvolte tutte le regioni della Val d'Aosta alla Sicilia: è invece più probabile che con masse d'aria meridionali vengano coinvolte tutte le regioni dalla Campania in su, mentre con le masse d'aria a circolazione chiusa (gocce fredde) vengano coinvolte appieno (e soprattutto) anche le regioni meridionali.

METEO weekend d'estate, picchi di temperatura di quasi 30 gradi. Poi novità

Quello che interessa è che per un po' di tempo non dovrebbero esserci strutture meteo di alta pressione e le fasi piovose dovrebbero essere abbastanza frequenti per molte regioni italiane.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Il Meteo Italia 7 giorni: CALDO nel weekend. Tornano le PIOGGE ad inizio settimana

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

- ANCONA

Trend lungo termine: tra caldo e freddo il passo è breve

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina