Tendenza meteo: ciclogenesi in Spagna e Alta Pressione in Italia, brutto segno

In questi giorni nei prossimi saremo alle prese con una fase meteo abbastanza perturbata per alcune regioni, il primo vero periodo instabile di questo gennaio 2020, troppo spesso mite e anticiclonico.

Sicuramente ne trarrà beneficio la qualità dell'aria e le nostre montagne, le quali sono ancora parecchio spoglie, soprattutto l'Appennino.

Situazione in questo weekend.

Una volta superata questa fase perturbata, cosa ci riservano le tendenze meteo a medio e a lungo termine? Possiamo dire che finalmente l'inverno si è sbloccato, oppure tutto tornerà come prima?

Andiamo a vedere il responso dei modelli: utilizziamo la tecnica del multi-model, ovvero utilizzare diversi modelli forniti dai centri previsionali e fare un mix, al fine di poter vedere se è presente un segnale forte di instabilità oppure di alte pressioni.

Tendenza a 7 giorni: Italia nel mezzo tra figure bariche opposte, tempo piuttosto monotono.

Come si può notare dalla cartina proposta, l'Italia sarà in una specie di terra di mezzo: a ovest ci sarà un'enorme area di bassa pressione, con un grosso carico di piogge, mentre a est sarà decisamente più freddo.

Purtroppo, la posizione esattamente nel mezzo tra le due figure meteo, non permetterà né una né l'altra cosa, ovvero non ci saranno grandi fasi di piogge, nè grandi periodi di gelo: insomma, potrebbe proseguire un mese di gennaio abbastanza anonimo, senza grandi scossoni, in attesa delle tendenze più prolifiche per il mese di febbraio.

Dall'interazione di Alta Pressione e Bassa Pressione ci sarà molto vento, con possibilità di burrasche importanti di Scirocco verso i Canali di Sardegna e Sicilia, il Mare di Sardegna, il Tirreno occidentale. Nella Sardegna orientale sono attese forti piogge. Pensate che nella Spagna è atteso severo maltempo, con il rischio di alluvioni lampo nella costa orientale, mentre ingenti nevicate sono previste in montagna.

Pubblicato da Federico De Michelis

