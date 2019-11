TEMPERATURE, super sbalzi in settimana. Brusco rialzo, poi di nuovo FREDDO

Il recente corposo abbassamento termico, che ha portato sull'Italia clima localmente invernale con copiose nevicate sulle Alpi e in alcune aree dell'Appennino, si deve all'afflusso di correnti fredde polari marittime che hanno invaso anche l'Europa Centro-Occidentale.

Fa ancora più freddo sull'estremo nord europeo, a conferma di un inverno che parrebbe intenzionato ad anticipare i passi. L'attuale quadro invernale sull'Italia è destinato a mutare già nell'immediato, per via di un contesto meteo particolarmente dinamico.

Europa al freddo e Italia bersaglio del maltempo. Trend meteo invernale

L'approfondimento già in atto di un ciclone a ridosso della Sardegna contribuirà a richiamare un flusso di correnti più umide e temperate meridionali, da cui scaturirà ulteriore maltempo. Tuttavia la massa d'aria fredda presente nei asssi strati tenderà a ritirarsi.

Questo richiamo caldo si accentuerà sensibilmente ad inizio settimana, a cavallo fra lunedì e martedì quando un ulteriore e più intenso vortice si approfondirà a sud della Sicilia. In questo frangente masse d'aria più calde africane risaliranno verso lo Ionio e poi lungo la Penisola.

Meteo prossimi giorni: Italia sferzata da NUBIFRAGI, BUFERE e MAREGGIATE

Le temperature subiranno così un netto aumento, anche se questa risalita termica risulterà in parte ammortizzata dalle previste condizioni di maltempo con venti di bufera, piuttosto incisivo tra lunedì e martedì sulle regioni meridionali.

Il flusso più mite prenderà il sopravvento, anche perchè il ciclone mediterraneo risulterà isolato, senza più l'alimentazione del flusso freddo nord-atlantico. Subito dopo metà settimana, l'area depressionaria verrà riagganciata dalle correnti nord-atlantiche e lo scenario tornerà a ribaltarsi.

Ritroveremo un contesto perturbato dai connotati invernali verso gli ultimi giorni della settimana. Le temperature torneranno a calare in Italia sui livelli attuali, se non anche inferiori, con la neve che tornerà a cadere a quote più basse non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino, visto il proseguimento del maltempo.

