Svolta meteo di Novembre sarà clamorosa. In arrivo TANTA PIOGGIA

Dopo un mese di ottobre trascorso con meteo anomalo, ora si prepara un ribaltone in grande stile. La presenza dell'anticiclone ha finora opposto una barriera per le perturbazioni e così ha prevalso un trend di scarse piogge e non solo di caldo eccessivo per il periodo.

Dopo il fronte giunto dalla Scandinavia, una prima offensiva perturbata d'origine atlantica caratterizzerà il meteo tra il 31 ottobre ed il 1° novembre, con piogge che coinvolgeranno Nord-Ovest e Sardegna, per poi scivolare verso il basso versante tirrenico.

Finalmente le grandi piogge autunnali: sarà svolta meteo

Questo primo impulso frontale sarà modesto, ma farà da apripista riuscendo ad aprire maggiormente la porta per l'ingresso del flusso perturbato atlantico, con fronti ben più consistenti nei giorni a seguire. Due perturbazioni condizioneranno il meteo del weekend, con maltempo tra il Nord e le Tirreniche.

Una simile configurazione dovrebbe pilotare poi altri impulsi perturbati a ripetizione anche per la nuova settimana. Le temperature, in questo frangente, si manterranno miti soprattutto al Centro-Sud, per effetto di correnti in genere sud-occidentali.

Meteo Nord Italia: tantissime piogge per Novembre

L'assenzaa dell'alta pressione atlantica, diversamente da quanto successo ad ottobre, lascerà un varco libero alle perturbazioni che privilegeranno le latitudini centro-meridionali del Continente, con coinvolgimento diretto dell'Italia.

La tendenza, nel corso della prima decade di novembre parrebbe favorevole all'arrivo delle grandi piogge atlantiche, per una Depressione d'Islanda in gran spolvero, che estenderà il proprio raggio d'azione fin sul Mediterraneo.

Piogge importanti potrebbero in particolare colpire il Settentrione e le aree tirreniche, con anche le prime abbondanti nevicate sulle Alpi, anche se a quote medio-alte. Insomma, l'inverno può aspettare mentre avremo un'acuta parentesi di maltempo autunnale.

Pubblicato da Mauro Meloni

