Sta iniziando un nuovo, severo peggioramento meteo

Ottobre sembra ormai lontano anni luce, invece sono passati appena 5 giorni dalla conclusione di un mese davvero poco autunnale. 5 giorni durante i quali abbiamo avuto piogge, vento, freddino, insomma un vero e proprio ribaltone meteo.

La svolta è partita dall'Oceano Atlantico, giustamente, con grandi depressioni che senza pensarci su hanno imposto il proprio volere su gran parte d'Europa. L'immagine satellitare, utilissimo strumento per poter valutare le condizioni meteo climatici in tempo reale, è eloquente: sul vecchio continente è presente una struttura depressionaria composta da due minimi ciclonici.

Il meteo mostra il volto autunnale: abbondanti piogge in settimana

Un minimo è collocato grosso modo nel Canale della Manica, l'altro nelle Repubbliche Baltiche. La circolazione ciclonica si estende sulla Penisola Iberica e sull'Italia centro settentrionale, dove è già in atto un peggioramento. Al Sud, invece, c'è un timido promontorio anticiclonico che determina prevalenti schiarite e temperature molto più gradevoli.

Focalizzando l'obbiettivo sulle nostre regioni, conoscendo un po' di climatologia in relazione all'orografia, siamo in grado di stabilire abbastanza agevolmente il tipo di circolazione. Siamo in regime di venti occidentali, lo si evince dalla nuvolosità che si staglia compatta lungo i versanti tirrenici e al Nord Italia. Nubi che, come detto, stanno già provocando delle precipitazioni ed in particolare segnaliamo dei temporali tra Liguria e alta Toscana.

Meteo: PROSSIMI GIORNI perturbazioni e anche NEVE

La nuvolosità, variabile, è presente in Sardegna mentre in Sicilia trattasi di nuvolaglia sparsa medio alta. Lato Adriatico, al contrario, i venti di caduta dall'Appennino portano temperature in aumento e cieli tersi salvo qualche sconfinamento di nubi stratiformi qua e là.

Attenzione però, perché nella seconda parte della giornata un fronte instabile più organizzato porterà ulteriori piogge al Nord Italia - con neve lungo l'arco alpino - sulle tirreniche e in Sardegna. Per i dettagli previsionali relativi alle principali città d'Italia vi rimandiamo ai link qui di seguito:

Meteo subito MALTEMPO con perturbazioni a raffica

Pubblicato da Ivan Gaddari

