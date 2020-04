Meteorite NON prevista sfiora la Terra, cosa potrebbe succedere

Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone.

E' divenuta una catastrofe planetaria, non essendovi un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. L'attenzione, come anticipato, è dedicata a questo argomento che costituisce una vera emergenza.

Ben differente è il tema Meteoriti, un problema sollevato più volte dalla NASA che chiede fondi per progettare, insieme ad altri Enti, un sistema di difesa per la Terra, al fine di intercettare bolidi, meteoriti, ma sopratutto asteroidi che potrebbero raggiungere la Terra.

Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è tra Terra e Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun disastro perché transiterà ad una distanza di sicurezza di circa 16 volte quella della che separa la Terra dalla Luna. Se ne parla in quanto è un grosso Asteroide, ma non perché esso possa costituire un pericolo imminente per noi.

Immagine rappresentativa, fonte IstockPhoto.

La distanza di passaggio dalla Terra viene indicata come "piccola" in Astronomia. Gli ultimi dati indicano che le dimensioni del grosso Asteroide siano di circa 1500 metri, e c'è la possibilità che sia anche circondato da detriti, che nell'ipotesi di un passaggio più prossimo alla nostra orbita, sarebbe un problema. Ma almeno stavolta la scamperemo.

Da tempo si fanno previsioni su Asteroidi in avvicinamento, e di questi ce ne sono parecchi, parrebbe sfuggito quello di cui si è parlato poco: l'Asteroide (NEO) 2020 HF5. Niente di eclatante volendo, nonostante la tecnologia ogni anno sono diversi i bolidi che si avvicinano alla Terra, ed alcuni affondano nella sua atmosfera.

L'Asteroide è passato del tutto inosservato, secondo la pagina Facebook "GRUPPO ASTROFILI MONTELUPO", dove la direttrice Maura Tombelli è riuscita a prenderne le misure orbitali.

La notizia stupisce perché si parla diffusamente di un Asteroide che passerà ad un'eternità dal nostro Pianeta, mentre la Meteorite che ci ha sfiorati, la sera del 24 Aprile non fa notizia. Eppure il suo diametro era di circa 20 metri, abbastanza simile a quello che entrò in contatto con la Terra nella zona di Čeljabinsk nella mattina del 15 febbraio 2013, nella regione a sud degli Urali, in Russia.

Il diametro di quella meteora fu stimato in 15 metri, e fu causa di danni ai vetri degli edifici che esplosero per l'onda d'urto causata dall'esplosione avvenuta tra i 30 ed i 50 km di altezza, mentre il residuo della meteorite è stato raccolto in 3 differenti punti, uno di questo pesava oltre 570 kg e cadde nei pressi del lago Čebarkul.

Un fenomeno analogo accadde, sempre nella regione di Čeljabinsk nel 1949, quando una pioggia di meteoriti cadde nella zona. Gli abitanti raccolsero circa 200 kg complessivi di pietre spaziali.

18 dicembre 2018, sopra il mare al largo della penisola di Kamchatka, in Russia, un altro meteorite cadde sulla Terra, le sue dimensioni non sono mai state stabilite con certezza, ma pare fossero tra i 10 ed i 15 metri. La sua esplosione fu ripresa dai satelliti. L'energia della deflagrazione è stata 10 volte superiore a quella della bomba di Hiroshima.

La NASA e vari Enti Mondiali, come dicevamo prima, hanno da tempo chiesto la disponibilità di maggiori fonti per studiare i pericoli che vengono dal cielo, e che prima o poi potrebbero intercettare l'orbita terrestre. Preoccupano anche quei piccoli meteoriti da 10 metri se dovessero esplodere sui cieli di una metropoli, causerebbero danni ingenti agli edifici, ed anche feriti. Ma il maggior pericoloso è costituito dagli Asteroidi.

Il progetto della NASA è quello di deviarne il percorso, ed evitare che impattino sulla Terra.

Il 30 giugno 1908, un grande meteorite esplose ad un'altezza tra i 5 ed i 10 km dal suolo generando un'onda d'urto che devasto un'area di circa 2150 km quadrati, abbattendo tra i 60 e gli 80 milioni di alberi. L'onda d'urto dell'esplosione generò un boato che fu percepito anche a 10 mila chilometri di distanza. Un simile evento, avvenisse in un'area densamente popolata, sterminerebbe in pochi istanti milioni di persone.

La vita sulla Terra può essere messa a rischio, or ora dalla remota possibilità di impatto di oggetti dal cielo, mentre con una certa frequenza da gravi terremoti (questi devastano su scala locale).

In questa fase parliamo diffusamente di Pandemie. Ebbene, il COVID-19 è un virus assai meno cattivo di altri che si sono visti nella Terra negli ultimi cento anni. In questa fase alcuni miliardi di persone vivono nella preoccupazione derivante dalle conseguenze di una Pandemia. Ovunque si discute anche aspramente su cosa fare per un nemico invisibile.

C'è da chiedersi, se tutte le risorse economiche spese in armamenti fossero indirizzate alla scienza, probabilmente avremmo avuto un super vaccino, o quantomeno un farmaco che rapidamente avrebbe bloccato il virus senza espandersi per tutto il Pianeta.

Il costo di questa Pandemia è immane, per questo sarà necessario investire risorse mai spese per la scienza.

Ma torniamo ai sassi che si avvicinano alla Terra. La nostra Civiltà ha vissuto numerose Pandemie, mentre gli Asteroidi sono qualcosa di molto differente, e nessun lockdown potrebbe salvarci. Sono necessarie risorse e studi approfonditi perché troppo spesso siamo di fronte a eventi estremi imprevisti. Ed è la scienza che potrà supportarci.

