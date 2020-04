Settimana da "Atlantico SCATENATO", soprattutto al Nord

Ormai, diciamolo, si guarda con impazienza alla prima settimana di maggio per i motivi che sappiamo: l'allentamento delle misure restrittive e tutto ciò che vi ruota attorno. Ed ecco quindi che le previsioni meteo tornano ad assumere importanza perché essenziali per poter programmare le nostre uscite all'aria aperta.

Prima però dovremo attraversare altri 5 giorni di quarantena, 5 giorni durante i quali le condizioni meteo saranno tutt'altro che buone. Nelle ultime ore c'è stato un evidente cambiamento: l'Atlantico ha deciso di prendere in mano il controllo delle operazioni. Non che prima non lo stesse facendo, ma gli affondi depressionari erano decisamente meridiani e ci penalizzavano in un secondo momento (con vortici ciclonici secondari).

Oggi parliamo invece del classico flusso zonale, quello che per intenderci determina una successione di perturbazioni lungo l'asse ovest-est. Sarà un Atlantico non troppo basso, difatti le regioni che verranno maggiormente coinvolte saranno quelle del Nord Italia. Dando uno sguardo alla mappa degli accumuli precipitativi settimanali ne abbiamo la conferma: pioverà di più al Settentrione.

Stiamo parlando di accumuli che potrebbero superare facilmente 50 mm in alcune zone delle Alpi, sulle Prealpi e lungo la fascia pedemontana. Lo stesso dicasi per alta Toscana e Levante Ligure. Attenzione al Friuli Venezia Giulia, perché qui potrebbero cadere ben oltre 100 mm di pioggia. Dobbiamo considerare l'eventualità che localmente possano abbattersi temporali a carattere di nubifragio, accompagnati anche da grandinate.

Poi ci saranno delle piogge sulle tirreniche, le più intense delle quali dovrebbero spingersi sull'Umbria e a ridosso dei contrafforti marittimi di Basilicata e Calabria. Ma pioverà anche nel Lazio e in Campania. Altrove, invece, gli accumuli esegui ci suggeriscono qualche fenomeno da sconfinamento (su adriatiche ad esempio) o qualche scroscio di pioggia del tutto estemporaneo (Sardegna occidentale e Sicilia).

Pubblicato da Ivan Gaddari

