Rapido FRONTE FREDDO, ma ritornano nei prossimi giorni ANTICICLONE e CALDO

Si è fatto sentire su parte dell'Italia l'anticiclone africano, con temperature fino a 30 gradi in Sardegna, ma ora la situazione cambia parzialmente per via dello sprofondamento già avvenuto di un nucleo perturbato dal comparto baltico-scandinavo verso i Balcani.

La coda dell'impulso frontale, associato al vortice sull'Est Europa, tende a sfilare sull'Italia, con l'anticiclone africano costretto ad indietreggiare, almeno temporaneamente. Il fronte è veicolato da correnti dai quadranti settentrionali.

METEO Europa, il Continente è spaccato in due. L'evoluzione prevista

Vanno così affluendo masse d'aria più fresca che spingeranno il fronte da nord, alimentando una certa instabilità su parte delle nostre regioni, con anche una generale diminuzione delle temperature che si rivelerà del tutto temporanea.

Gli effetti della perturbazione si manifestano in queste ore dapprima sul Triveneto, con alcuni rovesci sulle Alpi e Prealpi Centro-Orientali, ma anche in Emilia Romagna. Le precipitazioni poi si spingeranno poi verso le regioni centrali adriatiche e zone appenniniche, compresi settori interni di Toscana e Alto Lazio.

Presto nuova FIAMMATA africana. Minacce dall'Artico di Burrasca

Entro sera le precipitazioni si spingeranno più a sud, raggiungendo così Molise, Puglia, ma anche Campania interna e Lucania. Il calo termico sarà più apprezzabile lungo l'Adriatico, mentre insisterà il caldo soprattutto sulle Isole con ancora locali picchi attorno ai 30 gradi.

Dopo questa rapida incursione instabile, già da giovedì l'alta pressione tornerà ad espandersi dall'Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo Centrale, inglobando così anche l'Italia dove la stabilità riprenderà ad affermarsi con temperature in progressivo rialzo.

Tale scenario sembra in grado di perdurare fino al weekend, ma con tendenza a peggioramento in quanto da ovest si proverà a far strada un perturbazione che porterà probabile instabilità, soprattutto al Nord, già nel corso della giornata di domenica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

