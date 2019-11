Quiete meteo prima della nuova e prolungata burrasca

Evoluzione meteo: c'è davvero poco da stare allegri sul fronte meteorologico. L'ennesima ondata di maltempo che ha letteralmente flagellato l'Italia in queste ultime 48 ore ha lasciato dietro di sé una lunga di scia di danni e disagi ma purtroppo anche alcune vittime.

La furia degli elementi ora si prende un brevissimo momento di pausa, una sorta di quiete dopo la tempesta. Ci attende infatti una prima parte di giovedì decisamente meno piovoso anche se non mancheranno alcuni rovesci sull'area del basso tirreno specie tra il sud del Lazio, la Campania e le coste più settentrionali della Calabria.

Ma la quiete atmosferica durerà davvero poco. Già nel corso del pomeriggio di oggi, ecco avanzare un nuovo peggioramento che porterà, col passare delle ore, le prime forti piogge sul Nordovest con intensi rovesci e locali nubifragi su Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria.

Le basse temperature che si registrano sull'estremo Nordovest potranno inoltre favorire abbondanti nevicate sui monti piemontesi e valdostani, localmente anche a quote molto basse.

In serata e durante la successiva notte il forte maltempo si sposterà verso il Nordest, la Toscana fino al nord del Lazio. Anche su queste regioni si eleverà il rischio di intense ed abbondanti precipitazioni con forti temporali e nubifragi specie sulle coste toscane e sul Levante ligure.

Attese inoltre abbondanti nevicate sull'arco alpino centro orientale fino a quote medie, e su alcuni tratti del crinale appenninico tosco emiliano.

Venerdì, tempaccio al Centro Nord con piogge e rovesci diffusi, possibili su tutte le Regioni. Maggior incidenza delle precipitazioni si avrà sul Nordest specie sull'area dei rilievi dove persisteranno condizioni favorevoli ad abbondanti nevicate specie tra il Trentino e il Veneto.

Sarà una giornata difficile sul fronte maltempo anche per il Lazio e i settori ovest dell'Abruzzo. Anche su queste regioni sarà elevato il rischio di forti piogge.

Si godrà un discreto soleggiamento il Sud avvolto inoltre da un clima anche piuttosto mite e gradevole a causa dei forti venti da Scirocco che accompagnano questo nuovo peggioramento.

Purtroppo, non ci sono buone notizie nemmeno per i giorni successivi. Anche il weekend sarà minacciato dall'arrivo di un nuovo vortice di bassa pressione che condizionerà negativamente il meteo sia sabato che domenica. A tal proposito, vi rimandiamo per ulteriori dettagli all'articolo dedicato.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

