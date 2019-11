Prossimi giorni forte maltempo, poi cambiamento

Ci attendono ancora diversi giorni dal meteo estremamente piovoso su alcune località: sono momenti critici per un'area compresa tra Liguria e Piemonte, che viene da cinque settimane dalla piovosità estrema e continua a piovere con forte insistenza.

Non è l'unica area d'Italia però ad aver ricevuto precipitazioni abbondantissime, anche perché un'area compresa tra Toscana e Campania è alle prese con meteo piovosissimo da oltre un mese. Vi sono delle località, soprattutto al Meridione, dove non ha fatto certamente il meteo uggioso del Nord Italia ma è piovuto comunque tanto, magari concentrato tutto in poche occasioni, come è successo in Sicilia e in Calabria.

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA novità prima dell'Inverno

Prima fase: piogge esagerate al Nord-Ovest, grosso rischio idraulico.

Meteo Italia: ECCESSIVO Maltempo tra oggi e domani, poi cambia

Seconda fase: forte maltempo al Sud-Est, in particolare nell'area ionica.

NEVE IN PIANURA al Nord, sale l'attesa. A fine novembre è successo nel 2008

Come evolverà il tempo nei prossimi giorni?

Nel breve e medio termine piovoso e temporalesco, come è proposto nelle cartine, mentre a partire da metà settimana e soprattutto più nel lungo termine sono previste delle fasi meteo asciutte più durature, le quali potrebbero abbracciare finalmente un po' tutta Italia.

ACUTO MALTEMPO IMMINENTE, nubifragi e paura alluvione Liguria e Piemonte

Tempo più stabile a partire da metà settimana prossima, ma molto probabilmente non duraturo...

Abbiamo bisogno di pause asciutte e soleggiate, per far asciugare un po' i terreni saturi d'acqua.

Meteo 7 giorni: inizia l'Weekend d'INTENSO MALTEMPO anche con NUBIFRAGI

Andando però nel lungo termine, queste pause potrebbero non essere particolarmente durature, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti meteo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

Meteo sino al 3 Dicembre, non esclusi FREDDO e NEVE a bassa quota e burrasche

- AOSTA

- BARI

L'inverno farà rumore

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Davide Santini

Inizio Pagina