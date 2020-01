PREVISIONI per venerdì 10. Arrivo di nubi e qualche pioggia, ecco dove

Ci sono i primi scricchiolii all'alta pressione, nonostante condizioni meteo che si mantengono ancora stabili. Un piccolo vortice d'aria fredda in quota si è portato sul vicino Nord Africa, dopo essere transitato tra il Tirreno e le due Isole Maggiori.

L'anticiclone, che quindi tende a mostrarsi meno solido, si appresta a subire l'attacco di una modesta saccatura nord-atlantica, che riuscirà ad inviare infiltrazioni d'aria umida atlantica in direzione del Mediterraneo e dell'Italia.

METEO GENNAIO e l'INVERNO ancora a lungo KO. Ma fino a quando?

Ci sarà quindi un ulteriore indebolimento dell'anticiclone, anche se senza cambiamenti meteo così eclatanti. La nebbia infatti continuerà a dominare in Val Padana, mantenendo clima più freddo in pianura per le classiche inversioni termiche.

L'ingresso delle infiltrazioni d'aria umida atlantica andrebbero poi parzialmente ad alimentare la vecchia circolazione ciclonica presente sul Nord Africa. Non sono però attese vere e proprie perturbazioni, ma avremo semplicemente delle nuvolaglia irregolare in transito.

Meteo WEEKEND con l'Alta Pressione che invecchia: prime INSIDIE

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, venerdì 10 gennaio. E' atteso l'approssimarsi di un debole ammasso nuvoloso dalla Francia che porterà al transito di nubi localmente compatte tra il Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna.

Qualche debole piovasco non è da escludere sul Levante Ligure, le coste toscane, l'Appennino Settentrionale e la Sardegna tirrenica. Altrove dominerà il tempo stabile, con ancora foschie dense e nebbie localmente persistenti sulla Val Padana.

Le temperature subiranno delle flessioni più marcate sulle Alpi, ma anche tra Toscana ed Umbria per via della nuvolosità presente. Lievi aumenti si potranno registrare in Val Padana orientale, laddove le nebbie concederanno una tregua con l'attenuazione dell'inversione termica.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina