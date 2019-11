Previsioni per domani, sabato 23 novembre. Nuovo pericoloso MALTEMPO

Andiamo verso una nuova fase d'insidioso maltempo, che condizionerà il meteo del weekend. La vasta area depressionaria nord-atlantica, con fulcro poco al largo del Golfo di Biscaglia, tende di nuovo a sprofondare verso sud, così da coinvolgere maggiormente il Mediterraneo e l'Italia.

Per questo assistiamo all'incremento dell'instabilità, con la Penisola già nel mirino di correnti instabili che sono causa di nuove piogge specie per quanto concerne i settori occidentali. Il corridoio per le perturbazioni atlantiche resta quindi ancora ben spalancato.

Meteo WEEKEND di forti PIOGGE e NUBIFRAGI

Un impulso perturbato ancora più attivo sta per essere convogliato dalla Depressione Atlantica, con l'isolamento sul Mediterraneo Occidentale di una profondo vortice secondario che coinvolgerà appieno anche l'Italia, favorendo una decisa recrudescenza del maltempo che diverrà più diffuso.

Il vortice si approfondirà sulle Baleari per poi evolvere lentamente verso est-sud/est, innescando venti nuovamente burrascosi sull'Italia. Vediamo il dettaglio dell'evoluzione meteo prevista per domani, sabato 23 novembre.

Weekend con il CICLONE, di nuovo VENTO di BURRASCA e ACQUA ALTA a Venezia

Si conferma l'acuirsi del maltempo fin dal mattino per via di una poderosa depressione atlantica che andrà a scavare un minimo ciclonico secondario appena ad ovest dell'Italia. Tra Nord-Ovest e Sardegna sono attesi fenomeni localmente intensi, con precipitazioni diffuse e nevicate sulle Alpi.

Le precipitazioni più abbondanti colpiranno Liguria e Piemonte, con la quota neve inizialmente attorno ai 1000 metri e in risalita attorno ai 1500 metri entro sera. Le precipitazioni si estenderanno alla fascia centrale tirrenica e alla Sicilia, con fenomeni intensi su quest'ultima.

Il tempo resterà riscreto sulle regioni adriatiche e sul Sud Italia, pur con delle piogge entro fine giornata in arrivo su Campania e Calabria. I venti spireranno un po' ovunque tra sud e sud-est, in virtù del minimo posizionato sulle Baleari, divenendo anche burrascosi.

Pubblicato da Mauro Meloni

