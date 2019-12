PREVISIONI per domani, sabato 21 Dicembre. Ancora MALTEMPO e BUFERE

Una perturbazione sta irrompendo in queste ore sull'Italia, con precipitazioni abbondanti a partire dal Nord-Ovest. Il fronte è pilotato da un profondo centro depressionario con fulcro sul Regno Unito. Sta quindi così tornando in grande stile il flusso perturbato atlantico, con aria ancora temperata.

L'evoluzione meteo perturbata è accompagnata da venti sostenuti meridionali in deciso rinforzo. Lo scirocco va ad interessare l'Adriatico, mentre venti tra sud e sud/ovest si vanno intensificando sui bacini di ponente.

VIOLENTISSIMA BURRASCA nel weekend, venti con raffiche ad oltre 100 orari

Oltre alle piogge diffuse, stanno tornando abbondanti nevicate sulle Alpi, a quote anche medie sul comparto occidentale in virtù del dilagare d'aria più fresca nord-atlantica, che avrà modo di riportare le temperature su livelli più consoni alla norma.

Dall'Atlantico stanno però arrivando perturbazioni in serie, con un altro impulso frontale molto attivo che per sabato porterà acuto maltempo soprattutto al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, sabato 21 dicembre.

Pesante ALLERTA METEO fino a ROSSA della Protezione Civile per maltempo

Un miglioramento temporaneo si affermerà al Nord, pur con residue precipitazioni tra la Liguria di Levante, l'Emilia Romagna, l'Alto Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi Orientali si avrà qualche spruzzata di neve dai 1300 metri. I fenomeni si attenueranno in giornata.

Dalla sera un nuovo ammasso perturbato porterà un peggioramento al Nord-Ovest, con altre precipitazioni sparse più intense sul Levante Ligure. Sul Centro Italia maltempo tra Umbria e Lazio, specie nella prima parte del giorno. Coinvolta anche la Toscana, dove dopo un intervallo torneranno forti rovesci dalla sera.

Sulle regioni centrali adriatiche i fenomeni saranno più sporadici, ma non mancheranno soprattutto sulle zone d'entroterra. Sul meridione d'Italia il meteo sarà perturbato tranne che in Puglia e settori ionici, con piogge e temporali anche intensi tra aree tirreniche e Sicilia Settentrionale.

La giornata sarà caratterizzata da venti anche di burrasca, in prevalenza di libeccio, particolarmente intensi al Centro-Sud che spireranno con raffiche fino a 90/100 km/h sul Basso Tirreno e localmente tra Ionio e Basso Adriatico, zone ove sono attese forti mareggiate.

Pubblicato da Mauro Meloni

