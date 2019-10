Previsioni per sabato 19. MALTEMPO inizierà a colpire duro al Nord-Ovest

Dopo il temporaneo consolidamento dell'anticiclone, si fa avanti una nuova perturbazione pilotata da un vortice con perno sulle Isole Britanniche. Torna quindi a cedere il campo barico sull'Italia Settentrionale, già alle prese con gli avamposti dell'impulso perturbato.

Le temperature sono risalite sia per effetto del soleggiamento che per correnti che tornano a disporsi meridionali. L'accentuazione di questo flusso da sud farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio su valori ben oltre la media, almeno per quanto riguarda il Centro-Sud dell'Italia.

Meteo weekend, la nuova ondata di maltempo al Nord. Ecco dove colpirà

In questa fase l'afflusso d'aria umida comporta nubi e prime precipitazioni di tipo prefrontale soprattutto in Liguria, poi la pressione tenderà ulteriormente a calare per il fine settimana, aprendo la strada all'arrivo del ramo più attivo della perturbazione vera e propria d'origine atlantica.

Tali piogge precederanno l'ingresso del fronte, mentre sul resto d'Italia prevarrà il bel tempo con temperature in rialzo per via di venti sciroccali in rinforzo. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, sabato 19 ottobre, con la perturbazione che inizierà ad entrare nel vivo.

L'ingresso del fronte sarà favorito a seguito dell'espansione della depressione nord-atlantica verso l'Europa Sud-Occidentale. Il ramo più attivo della perturbazione entrerà in scena al Nord-Ovest, con precipitazioni più diffuse in Liguria, Alto Piemonte e successivamente l'Alta Lombardia.

In giornata peggiora anche al Nord-Est, ove i fenomeni riguarderanno soprattutto le aree alpine e pedemontane. Il contesto resterà più soleggiato sul resto d'Italia, salvo addensamenti sulle Tirreniche con piovaschi sulla Toscana Settentrionale.

Le temperature faranno segnare degli aumenti soprattutto sulle Isole Maggiori, ma anche al Centro-Sud per via di correnti sciroccali. Sul Nord Italia non si avranno grosse variazioni, salvo flessioni dei valori diurni sulle aree più colpite dal maltempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina