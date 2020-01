Previsioni meteo per domani, venerdì 31 Gennaio. L'Inverno che non c'è!

Nonostante il nuovo consolidamento dell'anticiclone sul Mediterraneo, flussi d'aria umida affluiscono ancora verso l'Italia, con nuovi effetti in termini di variabilità che tendono principalmente a manifestarsi lungo le regioni del versante tirrenico.

Credit iStock.

La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno. Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno, ma anche in questa fase il Vortice Polare troppo forte non permette all'aria artica di portarsi fino alle nostre latitudini.

Meteo weekend Candelora: non tanto soleggiato, nonostante anticiclone

Tuttavia qualcosa inizia a muoversi. Un po' di freddo ha raggiunto in questi ultimi giorni le nazioni centrali dell'Europa portando un pizzico d'inverno, ma per irruzioni fredde più ficcanti bisognerà attendere febbraio che promette novità fin da subito.

L'Italia tenderà ancora a restare in parte contesa, per il resto della settimana, fra l'anticiclone ed ulteriori infiltrazioni umide atlantiche. Questo determinerà nuovi disturbi con degli annuvolamenti e qualche locale debole fenomeno sui versanti tirrenici, ma si tratterà di fenomeni piuttosto localizzati.

Meteo straordinariamente mite. Ma l'Inverno non è finito

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, venerdì 31 Gennaio. Non sono attese grosse novità per l'ultimo giorno del mese, anche se si intensificheranno le infiltrazioni d'aria mite ed umida d'origine atlantica.

Piovaschi si avranno quindi sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana, ma anche in modo più episodico su gran parte dei settori tirrenici, tranne la Calabria, e sull'ovest della Sicilia. Isolate piogge cadranno anche in Sardegna. Addensamenti sono attesi sulle Alpi di confine, con fiocchi relegati oltre i 1500/1800 metri.

Schiarite anche ampie domineranno lungo il versante adriatico e sulle regioni ioniche. Le temperature, già molto miti, faranno registrare ulteriori aumenti in entrambi i valori, soprattutto sul Nord Italia e settori del medio-basso versante adriatico.

Mauro Meloni

