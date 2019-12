Previsioni Meteo per Santo Stefano. Qualche novità, ecco cosa attenderci

Dopo un dicembre decisamente movimentato ma mite, ecco l'anticiclone di Natale sull'Italia, con il bel tempo che si è affermato protagonista quasi ovunque, stante l'espansione da ovest di un campo di alta pressione. Si sono ormai affievoliti anche gli ultimi disturbi sulle estreme regioni meridionali.

L'Italia non è completamente protetta dall'anticiclone che resta leggermente defilato ed i cui massimi si mantengono sull'Europa Occidentale. Ulteriori insidie andranno a lambire il Sud, oltre alle Alpi confinali per l'ammassarsi di nuvolosità dovuta alle correnti settentrionali.

Queste festività natalizie stanno trascorrendo ancora con clima decisamente poco invernale, in linea con quello è stato finora il mese di dicembre 2019 non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Europa. Il rinforzo dell'anticiclone trae giovamento dall'apporto di un promontorio di matrice subtropicale.

L'Italia resterà sul bordo orientale dello stesso anticiclone e quindi esposta, in prospettiva, a crescenti interferenze d'aria fredda. Vediamo nel dettaglio cosa attenderci per l'evoluzione meteo di domani, giornata di Santo Stefano.

Non ci saranno novità importanti rispetto al Natale, con l'alta pressione in rinforzo a favorire tempo in gran parte stabile e soleggiato, se si fa eccezione di un po' di variabilità tra medio e basso versante adriatico, dove non è escluso qualche piovasco in miglioramento in giornata.

Queste zone saranno lambite da temporanee infiltrazioni d'aria più fresca e instabile. Disturbi nuvolosi non mancheranno nemmeno sul basso versante tirrenico e il nord della Sicilia, ma senza fenomeni significativi. Nubi irregolari saranno presenti, per aria più umida, sulla parte ovest della Sardegna.

Le temperature subiranno un lieve calo sui versanti adriatici, per via di una circolazione più fredda settentrionale. Attesa una flessione termica anche sulle pianure del Nord, ove cesserà l'effetto del favonio che in questa fase sta portando eccessiva mitezza fuori stagione.

Pubblicato da Mauro Meloni

