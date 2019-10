Previsioni meteo per la settimana: pessime per alcune regioni

Stiamo seguendo con molta attenzione quel che sta accadendo tra la Penisola Iberica e il nord Africa. In primis perché le attuali condizioni meteo climatiche sono già condizionate dall'affondo depressionario nord atlantico, in secondo luogo perché tali influenze saranno ancora più marcate nei prossimi giorni.

In questo momento abbiamo da un lato le regioni di Nordovest, dove continua a piovere a causa del flusso d'aria umida dai quadranti meridionali, dall'altro lato il Centro Sud e le due Isole Maggiori dove invece domina incontrastato un promontorio anticiclonico del nord Africa. Difatti le temperature sono ovunque superiori alle medie stagionali, ma dalla Val Padana verso sud le anomalie termiche sono veramente pronunciate. Pensate, nella giornata di domenica in talune località è stata superata la soglia dei 30°C.

Si andrà avanti così sino a mercoledì, giornata durante la quale le condizioni meteo dovrebbero iniziare a cambiare pesantemente sui settori occidentali. Come ampiamente previsto sin dalla scorsa settimana, l'affondo ciclonico attualmente in corso condurrà all'isolamento di un vortice depressionario secondario o la cosiddetta goccia fredda. Sappiamo fin troppo bene quanto sia difficile stabilire l'esatta traiettoria e collocazione di queste strutture, ragion per cui vi invitiamo a considerare entità e distribuzione delle piogge in via provvisoria.

Tra mercoledì e giovedì un'ondata di severo maltempo dovrebbe colpire la Sardegna, il Nordovest e parte della Toscana. Ci aspettiamo temporali, nubifragi, qualche grandinata. Quindi massima attenzione. Da valutare l'eventuale estensione dei fenomeni verso i litorali laziali e campani. Altrove, salvo qualche sconfinamento piovoso sul Veneto e l'Emilia, il tempo dovrebbe mantenersi discreto e vista la circolazione dei venti ancora meridionale ci aspettiamo temperature superiori alle medie stagionali.

Tra giovedì e venerdì, stante gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici di previsione, la goccia fredda potrebbe isolarsi ulteriormente attorno alla Sardegna. Ciò potrebbe esporre l'Isola, poi anche alcune aree della Sicilia, a piogge particolarmente intense e persistenti. Lo ripetiamo, seguiremo l'evoluzione con particolare premura perché potrebbero crearsi le condizioni per situazioni di criticità e perché la collocazione della goccia fredda potrebbe subire modifiche tali da indurre una diversa distribuzione delle piogge.

Pubblicato da Ivan Gaddari

