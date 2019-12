PREVISIONI METEO per domenica 15 Dicembre. Novità in arrivo

Le condizioni meteo sono in netto miglioramento, dopo la fase burrascosa di Santa Lucia. L'Italia è stata letteralmente spazzata da un'autentica tempesta, innescata dal repentino approfondimento di una depressione esplosiva sui mari italiani, il cui minimo si è andato ad approfondire fino attorno ai 980 hPa.

Ora lo scenario volge subito al bel tempo, con la perturbazione in allontanamento dai Balcani e la pressione in netto aumento per l'affacciarsi da ovest di una rimonta dell'anticiclone, anche se in questa fase gli strascichi perturbati tendono ad attardarsi all'estremo Sud e sulle Alpi confinali.

Meteo prossima settimana: cicloni d'Oceano Atlantico verso l'Italia

Permangono ancora intense correnti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori, quale residuo effetto della frustata di maltempo delle ultime 24 ore. Le mareggiate ancora in atto sulle coste esposte tendono pian piano a smorzarsi.

Meteo oggi tanto vento ma più sole. Domani cambiamento

L'anticiclone è in rinforzo, ma non durerà. Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, domenica 15 dicembre. La giornata partirà soleggiata al Nord, per poi cambiare in parte con un aumento delle nubi tra Liguria, Piemonte orientale ed Emilia, a cui seguiranno dei piovaschi più probabili sul Levante Ligure.

La nuvolosità si affaccerà anche sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna, in intensificazione dalla sera con qualche piovasco in arrivo sull'Alta Toscana. Sarà invece decisamente soleggiato il tempo lungo i versanti adriatici.

Il bel tempo prevarrà su gran parte del Sud e sulla Sicilia, a parte un po' di nuvolaglia innocua lungo le aree tirreniche peninsulari. I venti subiranno un'attenuazione e ruoteranno da libeccio, mentre le temperature tenderanno diffusamente ad aumentare.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina