Le PREVISIONI METEO per domani, domenica 23 febbraio. Prime nubi da ovest

Un campo di alta pressione è assoluto protagonista sull'Italia e si va ulteriormente consolidando sul Mediterraneo. Questo rinforzo dell'alta pressione è conseguenza di un Vortice Polare ancora molto compatto, che alimenta potenti depressioni alle alte latitudini.

Il promontorio anticiclonico, che abbraccia anche l'Italia, è davvero molto esteso e si avvale di un contributo marcato di masse d'aria d'estrazione subtropicale oceanica. Una bolla d'aria calda in quota si va insediando fra la Francia, la Penisola Iberica e l'Italia.

Meteo WEEKEND molto mite, TROPPO

Ne derivano condizioni meteo da piena primavera. Come accade ormai da inizio inverno, il dominio dell'alta pressione è una costante alle latitudini mediterranee e questo impedisce non solo il tipico clima freddo stagionale, ma anche l'arrivo di perturbazioni degne di essere definite tali.

Novità tuttavia si manifesteranno nella prossima settimana, con un rapido cambiamento che subentrerà subito dopo il picco di questa fase anticiclonica. Vediamo ora il dettaglio del meteo atteso per domani, domenica 23 febbraio.

Il tempo della giornata festiva non mostrerà particolari cambiamenti rispetto alle 24 ore precedenti, anche se infiltrazioni umide marittime determineranno annuvolamenti crescenti tra Liguria centro-orientale ed Alta Toscana. Sui settori costieri liguri sarà possibile qualche pioviggine entro sera.

Foschie e banchi di nebbia saranno possibili nelle ore più fredde in Pianura Padana, lungo il Po. Qualche nuvola non mancherà anche in Sardegna, poi tra Campania e Calabria tirrenica. La coda di un fronte lambirà l'Arco Alpino, con occasionali precipitazioni sulle aree più settentrionali di confine.

Le temperature sono attese in generale aumento nei valori massimi, soprattutto sulla Val Padana centro-occidentale, le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sardegna orientale. Farà eccezione solo la Liguria, dove si potranno registrare lievi diminuzioni per la copertura nuvolosa.

