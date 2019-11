PREVISIONI METEO martedì 19 novembre. PERTURBAZIONE insiste con MALTEMPO

L'Italia è stata flagellata dal maltempo negli ultimi giorni, ma nel frattempo sta irrompendo sulla scena una nuova perturbazione dal Mediterraneo Occidentale, diretta verso il Nord, la Sardegna e i versanti tirrenici, con altre piogge, temporali, neve in montagna e venti sostenuti.

Siamo dinanzi all'ennesimo passaggio perturbato di questo novembre così travagliato, poiché la circolazione atmosferica resta favorevole all'arrivo di perturbazioni sul Mediterraneo, poi impossibilitate a trovare una via di fuga verso est a causa di un blocco anticiclonico sull'Europa Orientale.

Meteo prossimi giorni: non se ne esce, pioggia. Neve forte su Alpi

Piove così troppo abbondantemente e spesso sulle stesse zone, si potrebbe dire che piove sul bagnato come confermato dalle varie emergenze che si stanno avendo su varie zone del territorio nazionale, non certo isolate. Le prossime piogge non aiuteranno di certo.

Meteo, da metà settimana si prospetta un cambiamento

Ecco il dettaglio del meteo previsto per domani, martedì 19 novembre. La perturbazione insisterà ancora al Nord dove avremo piogge, temporali e abbondanti nevicate sulle Alpi in risalita sopra i 1000-1200 metri. Tende a migliorare gradualmente dal Piemonte e dal Ponente Ligure, poi su tutto il Nord-Ovest entro sera.

Sulle regioni centrali il maltempo si concentrerà tra Toscana e Lazio, avremo variabilità altrove con qualche rovescio sparso e intermittente soprattutto in Sardegna e sulle aree interne appenniniche con neve oltre i 1600 metri. Saranno maggiori gli sprazzi di sereno lungo l'Adriatico.

Il fronte irromperà anche al Sud, ove avremo un peggioramento a partire da Campania e Sicilia, con piogge e rovesci poi in estensione alla Calabria tirrenica e meridionale. Le schiarite saranno prevalenti altrove, ma con addensamenti più consistenti e possibili rovesci sui settori ionici, soprattutto sul Salento.

I venti soffieranno moderati o forti, in rotazione antioraria attorno al minimo ciclonico previsto sul Mar Ligure. Le temperature subiranno un lieve rialzo al Nord, mentre saranno stabili o in leggere flessione al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

