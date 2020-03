PREVISIONI METEO per martedì 17 Marzo. BEL TEMPO su gran parte d'Italia

Torna a giganteggiare l'anticiclone non solo verso l'Italia, ma anche su gran parte dell'Europa Centro-Meridionale. Fa eccezione l'area della Penisola Iberica ove si è annidata una depressione, generata dal recente affondo di una saccatura nord-atlantica.

Questo vortice iberico arriva appena a sfiorare le zone più occidentali dell'Italia ed in particolare le due Isole Maggiori, con effetti molto marginali. Il ritorno dell'anticiclone è associato ad un respiro d'aria più mite, con le temperature che tendono rapidamente a risalire la china.

ESPLODE IL CALDO in settimana: di nuovo TEMPERATURE ben oltre i 20 gradi

A questa stabilità meteo si affiancherà così un progressivo aumento delle temperature. Correnti piuttosto miti verranno richiamate dal vicino Nord Africa anche per effetto della depressione iberica e pertanto avremo un'esplosione di clima primaverile nel corso della settimana.

Il caldo anomalo colpirà anche gran parte del Continente, non solo l'Italia, in virtù dell'espansione dell'anticiclone. Non dobbiamo però interpretare quest'evoluzione meteo come il decollo definitivo della primavera, perchè tra il weekend e la prossima settimana potrebbe arrivare il freddo, anche intenso.

Meteo e Coronavirus: un aiuto dal sole, lo studio scientifico

Vediamo ora nel dettaglio il tempo atteso per domani, martedì 17 marzo. Il campo di alta pressione si rafforzerà garantendo generale stabilità atmosferica, fatta eccezione per la Calabria meridionale e le due Isole Maggiori dove persisterà un flusso d'aria umida afromediterranea.

Ulteriori isolate deboli piogge o pioviggini cadranno sulla Sicilia, specie i settori sud-orientali a ridosso dei rilievi, ma anche sulla Sardegna tirrenica, con fenomeni comunque in attenuazione. Sul resto d'Italia splenderà il sole, salvo innocue velature che solcheranno il cielo, specie sulle Alpi. Attese foschie notturne in Val Padana.

Nonostante questo bel tempo possa indurre alla tentazione di godere di un po' di sole all'aria aperta, [u]la raccomandazione più assoluta rimane quella di stare a casa[/u]. Solo così facendo e rispettando tutti le regole, si potrà tornare al più presto a condurre una vita normale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

