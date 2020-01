PREVISIONI METEO sull'Italia per domani, domenica 26 Gennaio

L'anticiclone si è fatto da parte, per l'ingresso di una perturbazione che altro non è che il residuo della tempesta Gloria, responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi sulla Penisola Iberica. Il maltempo è entrato nel vivo, con pioggia e un po' di neve sui rilievi su parte del Centro-Nord dell'Italia.

Credit iStock.

Il fronte in transito sull'Italia è collegato ad una modesta saccatura, che va erodendo l'anticiclone. I sistemi perturbati atlantici più organizzati restano però ancora relegati sul Nord Europa dove sono sospinti da intense correnti occidentali zonali, complice un Vortice Polare sempre piuttosto compatto.

Meteo prossima settimana: Italia contesa fra PIOGGIA e ANTICICLONE

Siamo alle prese con un inverno mai decollato per davvero e che stenta ancora tantissimo, con irruzioni fredde quasi del tutto assenti non solo in Italia ma anche su gran parte dell'Europa, eccezion fatta per episodi a carattere del tutto sporadico. La situazione non appare destinata a cambiare.

Al seguito della perturbazione, l'Italia sarà alle prese con un mite ed umido flusso oceanico che manterrà un po' di variabilità. Vediamo nel dettaglio le condizioni del tempo attese per la giornata di domani, domenica 26 Gennaio.

Meteo: Transita una perturbazione. Sabato con PIOGGIA e NEVE, poi flusso Atlantico

Atteso tempo in prevalenza asciutto, ma con molte nubi per correnti umide occidentali. Al Nord addensamenti irregolari al mattino specie su Liguria, Emilia, Basso Veneto e Venezia Giulia, con qualche isolato piovasco in rapida attenuazione. Seguiranno ampie schiarite.

Qualche residua debole nevicata coinvolgerà le Alpi Occidentali, lungo il confine con la Francia, oltre i 1000 metri specie in Valle d'Aosta. Sul Centro Italia addensamenti più compatti su aree tirreniche e interno appenninico, con possibili isolate deboli precipitazioni.

Qualche fenomeno in più lo ritroveremo in Sicilia, Calabria, Campania e sui settori ionici dell'estremo Sud, anche sotto forma di rovescio sul Salento e sul nord della Sicilia. Il tempo risulterà invece più soleggiato in Sardegna e lungo le coste adriatiche.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina