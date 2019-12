PREVISIONI METEO per domani, lunedì 16 Dicembre. Già nuovo peggioramento

Attualmente l'Italia risente dell'espansione di un promontorio anticiclonico dinamico di matrice sub-tropicale. Questo rinforzo dell'anticiclone risulta però solo temporaneo in vista dell'avvicinamento di una perturbazione da ovest.

Credit iStock.

La giornata domenicale sta trascorrendo all'insegna perlopiù del tempo, ma i primi disturbi si vanno già manifestando su alcune regioni, per le correnti più temperate ed umide sud-occidentali. Come sempre, questi venti di libeccio si apprestano a portare piovaschi tra Liguria e Toscana.

L'evoluzione meteo non promette nulla di buono in apertura di settimana, per via del pressing sempre maggiori da parte delle umide correnti meridionali che saranno causa anche di un ulteriore rialzo termico. Il previsto cambiamento deriverà dallo sprofondamento di una saccatura verso la Penisola Iberica.

Molto lentamente questa saccatura tenterà di farsi strada verso la nostra Penisola, con la genesi di un vortice in successiva estensione al Mediterraneo Occidentale e alle due Isole Maggiori. Questo però accadrà solo verso metà settimana.

Vediamo il dettaglio del meteo per domani, lunedì 16 Dicembre. Nonostante la permanenza dell'anticiclone, il crescente flusso umido meridionale farà ulteriormente rannuvolare i cieli al Centro-Nord, con piogge sparse più consistenti al Nord-Ovest e Toscana.

Si tratterà di piogge perlopiù deboli, localmente anche moderate a ridosso dei rilievi alpini dell'Alto Piemonte e sul varesotto. La neve cadrà in montagna a quote relativamente elevate. Il bel tempo risulterà prevalente sulle regioni adriatiche e sul Meridione, a parte modeste velature.

