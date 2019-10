Previsioni meteo della prossima settimana: maltempo sì, ma non per tutti

In questo momento stiamo affrontando la più classica delle "ottobrate", ovvero condizioni meteo climatiche che ricordano molto da vicino l'Estate.

L'Alta Pressione del nord Africa è stata sospinta in Italia da un affondo depressionario atlantico sulle Azzorre, affondo che progressivamente evolverà verso levante interessando l'Europa sudoccidentale e con ogni probabilità un parte del nostro Paese. Perché soltanto una parte? Beh, guardando i principali modelli matematici di previsione pare che la traiettoria dell'impulso perturbato possa risultare un po' più settentrionale di quanto ipotizzato precedentemente.

Meteo prossima settimana peggiora, torna la pioggia anche intensa

E' giusto sottolineare che gli stessi modelli stanno faticando non poco a intraprendere una strada univoca, ragion per cui quanto stiamo per scrivere prendetelo con le molle. La previsione, perché di previsione si tratta visto che mancherebbero 3-4 giorni, potrebbe registrare importanti cambiamenti.

Ciò detto, le ultimissime mappe - quelle a più alta risoluzione - ci dicono che le piogge dovrebbero coinvolgere maggiormente le regioni del Nord Italia, la Toscana e la Sardegna. Ciò significa che la perturbazione potrebbe seguire una traiettoria sudovest-nordest, sostenuta probabilmente da venti di Libeccio.

Meteo Italia: ecco l'WEEKEND che non ti aspetti prima della PIOGGIA

Carte alla mano ci aspettiamo una certa instabilità, quindi anche dei temporali localmente intensi. O persino delle grandinate. Ovviamente calerebbero le temperature, pur restando in un contesto tutto sommato mite. A questo punto dobbiamo dirvi che due tra i più importanti modelli matematici di previsione, l'americano GFS e l'europeo ECMWF, evidenziano differenze importanti.

L'americano, ad esempio, suggerisce una maggiore intrusività della perturbazione e quindi piogge che potrebbero estendersi irregolarmente verso le regioni del Sud. L'europeo, invece, vede la perturbazione transitare un po' più a nord limitando i fenomeni quasi esclusivamente alle regioni settentrionali. Chi avrà ragione? Ora non lo possiamo dire, dovremo attendere presumibilmente la giornata di lunedì per avere le idee un po' più chiare.

