PREVISIONI METEO per domani, mercoledì 6 novembre. PIOGGE verso il Sud

Non c'è pace per il meteo sull'Italia, bersagliata dal maltempo veicolato dalle correnti atlantiche. Una nuova perturbazione, carica di pioggia, è entrata in azione preceduta da un richiamo di venti umidi meridionali, di nuovo in rinforzo tra libeccio e scirocco.

Il flusso atlantico appare molto energico, fino alle nostre latitudini, e risulta governato un'ampia circolazione di bassa pressione posizionata sull'Europa Occidentale. Il nuovo maltempo colpisce ancora più direttamente alcune regioni tra il Triveneto e i versanti tirrenici.

Meteo subito MALTEMPO con perturbazioni a raffica

Siamo dinanzi alla prima fase di vero autunno mediterraneo, con l'Italia finalmente colpita da perturbazioni a raffica con precipitazioni spesso abbondanti. Le temperature si mantengono ancora miti e spesso superiori alla norma, ma questa situazione è destinata presto a cambiare.

Questo contesto instabile-perturbato si preannuncia duraturo, in quanto pare essersi definitivamente aperta la strada alle perturbazioni atlantiche, che gradualmente saranno supportate da masse d'aria via via più fredde dirette verso il Mediterraneo.

CLIMA: in Europa avanza l'inverno. Ma l'Italia deve ancora attendere

Ecco nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, mercoledì 6 novembre. Il grosso delle precipitazioni si porterà verso il Sud e la Sicilia, con fenomeni più diffusi e consistenti sull'isola, la Campania e la Puglia Settentrionale.

Altrove sull'Italia avremo tempo instabile con ulteriori fenomeni sotto forma di rovescio soprattutto sulle aree tirreniche e sull'ovest Sardegna. Qualche pioggia insisterà anche tra Levante Ligure, Emilia e Basso Veneto.

I venti continueranno a soffiare moderati o forti su gran parte dei bacini dell'Italia Centro-Meridionale, non più di intensità così burrascosa come nei giorni precedenti. Le correnti spireranno occidentali, con venti in rotazione a maestrale sulle Isole Maggiori.

Pubblicato da Mauro Meloni

