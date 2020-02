PREVISIONI METEO per domani, 25 Febbraio. Primi cenni di peggioramento

Al momento l'anticiclone è ancora solido sull'Italia, ma si appresta a cedere come testimoniato dalle infiltrazioni d'aria umida che stanno già portando nubi medio-basse via via più significative lungo l'area tirrenica.

Le temperature si sono impennate su valori molto alti per il periodo, con picchi di oltre 25 gradi sui fondovalle alpini, sulle aree soggette al favonio. Siamo dinanzi all'ennesima fase climatica fortemente anomala di un febbraio che non finisce più di stupire per gli episodi di caldo fuori stagione.

CROLLO TERMICO imminente, arriva l'Inverno

Una bolla d'aria calda in quota abbraccia anche gran parte dell'Europa Occidentale, non solo l'Italia. A parte questo tepore primaverle, ciò che continua a sorprendere è anche l'assenza di perturbazioni, dato che il dominio dell'alta pressione è una costante.

Tuttavia l'alta pressione è ormai agli sgoccioli e va indebolendosi. Le attuali infiltrazioni d'aria umida faranno da antipasto per un guasto meteo perentorio atteso per il mercoledì delle Ceneri, con un netto ribaltone.

Meteo Settimana, SCONQUASSO con aria Fredda, Burrasche, Neve

In attesa del fronte, vediamo l'evoluzione meteo prevista per domani, martedì 25 febbraio. Le condizioni andranno deteriorandosi sempre di più al Nord, per l'avanzata dell'avanguardia del fronte. La nuvolosità si farà compatta, con qualche debole pioggia più probabile tra Liguria, fascia pedemontana prealpina e Friuli.

In nottata il fronte freddo si addosserà alle Alpi con peggioramento sulle aree di confine. Le piogge si faranno via via più consistente tra sera e notte su Liguria orientale, Alta Lombardia piogge e rovesci su Triveneto, Levante Ligure ed Alta Toscana.

Nuvolosità in crescita anche lungo la fascia tirrenica con qualche piovasco di natura prefrontale tra Basso Lazio e Campania. Sul resto d'Italia il tempo sarà soleggiato e ancora con temperature che si manterranno elevate per il periodo, in ulteriore aumento su coste adriatiche, Calabria e Sicilia.

