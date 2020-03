PREVISIONI METEO per giovedì 12 Marzo. Segnali di stanca dell'anticiclone

La netta affermazione dell'alta pressione sull'Italia e in gran parte sull'Europa Centro-Meridionale contribuisce a determinare bel tempo, associato anche ad un significativo rialzo delle temperature. Le perturbazioni sono così costrette a transitare ben distanti dalla nostra Penisola, risalendo di latitudine.

Siamo così nel pieno di una fase meteo ben più stabile e mite, in quanto l'anticiclone ha trainato una massa d'aria calda in quota di origine afromediterranea. Le temperature raggiungeranno punte anche superiori ai 20 gradi in alcune regioni.

L'assaggio di clima primaverile si avverte in modo notevole su buona parte dell'Europa continentale, con temperature superiori alla media anche di 8-10 gradi. Tuttavia, un cambiamento appare prossimo anche se il clima resterà relativamente caldo.

Il campo di alta pressione inizierà a cedere sul bordo settentrionale, con riflessi anche sull'Italia per l'avvicinamento della parte avanzata di un fronte atlantico. Si tratterà di ammassi nuvolosi che si mostreranno in una prima fase più attivi oltralpe.

Vediamo il dettaglio dell'evoluzione meteo attesa per domani, giovedì 12 Marzo. Le condizioni meteo della giornata si presenteranno ancora con sole su tutta la Penisola. Tuttavia, un nuovo fronte atlantico sfiorerà le Alpi portando qualche precipitazione sulle zone di confine, specie in serata, con neve a quote alte.

I fenomeni saranno più probabili sui settori valdostani ed in Valtellina. Nuvolaglia medio-bassa è attesa aumentare anche tra Liguria, Toscana, Umbria, Marche ed Alto Lazio, con la possibilità verso sera di qualche pioviggine tra savonese, genovese e Levante Ligure.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina