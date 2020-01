PREVISIONI per lunedì 27 Gennaio. Arriva nuovo fronte, ecco gli effetti

Vanno smorzandosi gli effetti della perturbazione giunta in questo weekend, nient'altro che un residuo della tempesta Gloria che ha imperversato nei giorni scorsi sulla Penisola Iberica. L'indebolimento dell'anticiclone sull'Italia ha consentito il passaggio, pur indebolito, dell'ammasso perturbato.

Credit iStock.

Ora le correnti oceaniche continueranno ad influenzare il meteo sulla nostra Penisola, in un contesto sempre ben poco invernale. Le perturbazioni più organizzate resteranno confinate ad alte latitudini e sulla nostra Penisola transiteranno fronti più sfilacciati.

METEO ITALIA, nuova perturbazione tra lunedì e martedì. Ecco dove colpirà

L'Italia risulterà però in un'area di mezzo fra il flusso perturbato e l'anticiclone e ciò sarà causa di variabilità senza particolare maltempo. La depressione d'Islanda è destinata a convogliare un nuovo fronte proprio per l'avvio di settimana.

Vediamo più nel dettaglio il tempo atteso per domani, lunedì 27 gennaio. Non sono attese inizialmente grosse variazioni rispetto al tempo della giornata domenicale, con umide correnti occidentali che favoriranno un po' di variabilità sulle regioni tirreniche e all'estremo Sud.

Le piogge saranno più probabili Salento, la Calabria meridionale ed il nord della Sicilia. Peggiora dalla sera al Nord-Ovest per l'inserimento dell'avanguardia della perturbazione in arrivo dalla Francia, con nuove piogge soprattutto in Liguria e poi sull'Alta Toscana.

Deboli piovaschi andranno a coinvolgere anche il Piemonte orientale, parte della Lombardia e la Sardegna occidentale. Da segnalare anche l'arrivo di qualche nevicata sulle Alpi Occidentali, a partire dai 1000/1200 metri d'altitudine.

