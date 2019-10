Previsioni Italia per oggi: al Nord e Toscana piogge, altrove sole o quasi

E' cambiato tutto. Le condizioni meteo sono repentinamente mutate: via il freddo, spazio all'Atlantico. In realtà c'è ancora qualche rimasuglio del pregresso peggioramento, ovvero lungo le coste ioniche osserviamo residui annuvolamenti che potrebbero dar luogo a qualche scroscio di pioggia o temporale.

Ma ora l'attenzione è tutta rivolta all'Atlantico, perché è lì che sta avvenendo il più grande cambiamento. Per darvi un'idea più precisa dei fatti, abbiamo rielaborato l'ultima scansione satellitare disponibile. Una scansione da cui si evince, chiaramente, una netta contrapposizione tra un corridoio di Alta Pressione - che va dalle Azzorre sin sull'Europa orientale (passando evidentemente sul Mediterraneo - e il flusso zonale.

Flusso sostenuto da un'ampia depressione nord atlantica, collocata in questo momento a ridosso delle Isole Britanniche. Se vi diciamo che si tratta di un profondo cambiamento è perché siamo passati da un impianto configurativo tipico delle fasi NAO- ad una configurazione barica diametralmente opposta ovvero da NAO+.

Non vogliamo complicare troppo le cose, diciamo più semplicemente che stiamo osservando una disposizione di Alte e Basse Pressioni tipicamente autunnale. Poi, ovviamente, gli effetti meteo climatici in Italia dipendono da una miriade di fattori. La previsione odierna è presto fatta, basta guardare l'immagine per capire che la circolazione atlantica sta lambendo il Nord Italia.

Ed è qui, infatti, che oltre alla nuvolosità avremo anche delle piogge. Piogge che saranno più convincenti nella seconda parte di giornata, lo saranno soprattutto nelle aree che orograficamente risentono maggiormente della circolazione umida occidentale. Quindi a ridosso delle Alpi, delle Prealpi, nel Levante Ligure e in Alta Toscana.

Qualcuno si domanda se sarà un peggioramento apripista per altre perturbazioni. La risposta è no, non in questo momento. Difatti la depressione nord atlantica spingerà verso sud, puntando le Azzorre e la Penisola Iberica, provocando in tal modo un rigonfiamento dell'Anticiclone africano. Ma anche in questo caso dovrebbe trattarsi di una breve fiammata, destinata a lasciar strada a perturbazioni atlantiche stavolta sì più convincenti.

Pubblicato da Ivan Gaddari

