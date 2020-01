Previsioni domenica 5 gennaio, NEVE fino a bassa quota: le zone coinvolte

Si va sbilanciando verso nord l'esteso campo anticiclonico che mostra i primi cenni di parziale cedimento anche sull'Italia. I massimi di pressione tendono a spostarsi, almeno temporaneamente, sul Nord Atlantico a ridosso delle Isole Britanniche.

Si va ad aprire così la strada per la discesa di correnti più fredde legate ad una saccatura che punterà l'Europa Sud-Orientale. Questo affondo artico avrà modo di lambire anche l'Italia e gli effetti saranno soprattutto legati ad un calo termico, non dissimile dall'irruzione artica avuta a fine anno.

CROLLO TEMPERATURE in picchiata da domenica, arriva il FREDDO della BEFANA

L'impulso frontale a carattere freddo, pur diretto principalmente tra i Balcani e l'Egeo, si addosserà alle Alpi e poi scivolerà in Adriatico portando qualche effetto principalmente sulle regioni meridionali della Penisola, con un po' d'instabilità.

I fenomeni associati al fronte artico saranno comunque quasi insignificanti, in quanto mancheranno importanti contrasti e la vorticità resterà bassa, in quanto il blocco freddo in quota resterà relegato verso est. Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo attesa per domani, domenica 5 gennaio.

Meteo: WEEKEND, Sabato mite e discreto, Domenica aria dal Polo Nord

Il bel tempo prevarrà al Nord, con nebbie in diradamento sulle pianure per l'aria più secca. Qualche residua spruzzata di neve si avrà sui confini alpini orientali. Sole prevalente anche sul Centro Italia, ma in avvio di giornata ci sarà variabilità tra Abruzzo e Molise con qualche fioccata a bassa quota sull'entroterra.

Nubi irregolari indugeranno anche al Meridione, specie tra Puglia, Appennino e basso Tirreno con sporadici fenomeni, nevosi localmente a quote basse collinari. Nella seconda parte della giornata l'instabilità si attenuerà e si localizzerà tra Salento, Lucania meridionale ed alta Calabria ionica, con residui fenomeni.

Pubblicato da Mauro Meloni

