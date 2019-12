Previsioni domenica 29 DICEMBRE. NEVE a quote basse, le città coinvolte

Il primo serio respiro invernale della stagione si sta facendo sentire sull'Italia, con maggiore enfasi lungo le regioni adriatiche che risultano quelle più esposte all'irruzione d'aria fredda d'origine artica proveniente dai Balcani.

Credit iStock.

Il freddo è sceso dalle alte latitudini, scivolando rapidamente dalla Finlandia verso il Baltico, la Polonia, l'Ucraina e poi il comparto balcanico-danubiano. La direttrice della colata artica ha seguito il bordo orientale dell'anticiclone che si è proteso verso nord, in direzione della Scandinavia.

Ecco il GRANDE FREDDO sull'Italia, crollo termico shock anche di 10 GRADI

Se il freddo domina la scena su parte d'Europa e ora anche sull'Italia, ben diverso è lo scenario sui paesi occidentali del Continente, dove invece risale aria ben più calda di matrice sub-tropicale lungo il cavo ascendente del promontorio anticiclonico subtropicale.

Meteo WEEKEND, sarà BOOM di FREDDO e VENTO, anche la NEVE

La nostra Penisola risente in questa fase maggiormente dell'afflusso freddo dai Balcani. Vediamo nel dettaglio cosa attenderci dal meteo previsto per domani, domenica 29 dicembre. Persisterà una certa variabilità tra medio versante adriatico, Sud Peninsulare e Sicilia.

Sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio, via via più sporadiche in rapido esaurimento. Qualche debole precipitazione si attarderà inizialmente anche in Abruzzo, dove poi subentreranno ampie zone di sereno.

Nevicherà ancora fino a 200/400 metri lungo i versanti esposti della dorsale appenninica, oltre i 500 metri in Sicilia. Nevicherà ancora in città come L'Aquila, Potenza e Campobasso, ma probabilmente anche tra Isernia, Matera e fino ad Avellino, Enna e Caltanissetta, generalmente con accumuli di scarso rilievo.

Ben più abbondanti le nevicate a ridosso dei rilievi fino a quote collinari, specie tra Abruzzo e Molise, ma anche sui rilievi del nord della Sicilia. Sul resto d'Italia è atteso bel tempo prevalente, con nebbie sulla Val Padana nelle ore più fredde.

