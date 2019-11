Previsioni per domani, domenica 24 novembre. VIOLENTO MALTEMPO verso il Sud

Un impulso frontale piuttosto attivo, d'origine atlantica, sta colpendo più direttamente le regioni occidentali dell'Italia, con il relativo approfondirsi di un ciclone mediterraneo tra le Baleari e la Sardegna, atteso muoversi lentamente verso est-sud/est.

Il maltempo in questa fase tende ad accanirsi soprattutto sul Nord-Ovest dell'Italia, con rischio d'ulteriori esondazioni in quanto sono attesi cumulati di precipitazione d'oltre 200 millimetri. Inoltre sta salendo la temperature, con neve a quote più elevate sulle Alpi e fusione del manto bianco sotto i 1500 metri.

CICLONE irrompe sull'Italia: nuove BURRASCHE, anche l'ACQUA ALTA a Venezia

Questo vortice, oltre al maltempo, innescherà venti sostenuti anche fino a burrasca, in rotazione antioraria attorno alla depressione, che riproporranno mareggiate sulle coste esposte e l'acqua alta a Venezia con picchi fino 140 cm di marea.

Il ciclone mediterraneo evolverà domenica sul Tirreno Centro-Meridionale e ciò determinerà l'estensione del maltempo anche alle regioni centrali tirreniche e infine a tutto il Sud, dove si riproporrà il rischio di nubifragi soprattutto lungo i settori ionici.

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo per domani, domenica 24 novembre. Le maggiori piogge andranno a localizzarsi soprattutto verso le regioni meridionali e la Sicilia, accanendosi in particolare sui settori ionici tra Calabria, Basilicata e Salento dove non sono da escludere nubifragi.

Le condizioni del tempo saranno inizialmente instabili anche al Nord, con precipitazioni più consistenti al Nord-Ovest in mattinata, ma con fenomeni poi più sporadici e in progressiva attenuazione. La neve cadrà ancora dai 1500-1600 metri sulle Alpi.

Sul Centro Italia e la Sardegna avremo qualche pioggia di scarso rilievo, che si attarderà soprattutto sul versante adriatico, mentre altrove subentreranno schiarite. Le temperature caleranno solo al Sud per il maltempo, mentre i venti si manterranno intensi specie in Adriatico con l'acqua alta sulla Laguna Veneta.

Pubblicato da Mauro Meloni

