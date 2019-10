Previsioni per domani, giovedì 17 ottobre. Si avvicina nuova perturbazione

In Italia il meteo è rapidamente migliorato, dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica che ha determinato le prime organizzate piogge di stampo autunnale in alcune aree del Nord Italia che erano finora alle prese con un avvio di stagione siccitoso.

Una residua variabilità la ritroviamo al Sud per il transito della coda della perturbazione, ma il resto d'Italia beneficia della rimonta anticiclonica che ha determinato il ritorno a condizioni meteo stabili. Da segnalare l'afflusso d'aria ben più fresca al seguito della perturbazione, con venti vivaci occidentali.

Focus meteo Sud Italia: le possibilità di pioggia prossimi giorni

Le temperature sono tornate più in linea con le medie dopo l'afflusso dei tiepidi venti sciroccali. Tuttavia, i valori termici non sono ancora quelli tipici autunnali e laddove tornerà il sole avremo un certo tepore diurno, con ancora in tendenza correnti meridionali e temperature più elevate del normale.

Questa parentesi anticiclonica non sarà duratura, con una nuova offensiva perturbata che non tarderà ad arrivare dall'Atlantico all'assalto dell'Italia. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, giovedì 17 ottobre.

Meteo: oggi e domani Alta Pressione, poi nuovo Peggioramento

Avremo meteo più soleggiato un po' per tutta Italia, salvo annuvolamenti residui al Sud ma senza fenomeni. Tuttavia, dal pomeriggio sera, tendenza ad aumento della nuvolosità al Nord-Ovest, a partire dalla Liguria, con qualche debole e isolata pioggia.

Nubi entro la serata raggiungeranno anche l'Alta Toscana, mentre in nottata avremo un peggioramento su tutto il Nord-Ovest, con precipitazioni comunque relegate perlopiù ai settori alpini. Le temperature caleranno nei valori minimi soprattutto al Centro-Sud, mentre di giorni avremo lievi flessioni solo al Sud e sulla Sicilia.

Pubblicato da Mauro Meloni

