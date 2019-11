Previsione meteo Italia 29 novembre. Ecco dove servirà l'ombrello

A seguito del passaggio dell'ennesima perturbazione atlantica, resta aperta la porta per lo scorrimento di correnti umide oceaniche che causano persistente variabilità anche se principalmente localizzata sulle regioni tirreniche.

Nel frattempo correnti d'aria più fredda artica scendono verso l'Europa Centro-Settentrionale, approssimandosi all'Arco Alpino. Tale afflusso configura la prevista svolta invernale, i cui effetti sull'Italia si potranno parzialmente avvertire in seguito.

Meteo con brevissima tregua prima di un nuovo forte peggioramento

Il bel tempo non è in grado di affermarsi pienamente sull'Italia, in quanto l'anticiclone continua a rimanere ben distante dal nostro Paese. Il clima si mantiene decisamente mite, con temperature superiori alle medie soprattutto sui versanti adriatici, in virtù di venti di caduta dall'Appennino.

La Penisola resterà ancora sotto tiro di un flusso di umide correnti occidentali con qualche pioggia intermittente soprattutto sulle regioni tirreniche, quelle maggiormente esposte all'aria umida convogliata da venti ancora moderati o forti tra ponente e libeccio.

ASSALTO POLARE d'inizio Dicembre, ecco cosa potrebbe succedere sull'Italia

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, venerdì 29 novembre. Al Nord avremo nubi sparse, più compatte a ridosso delle Alpi e sul Friuli con fenomeni isolati. Nebbie localmente fitte saranno presenti in Val Padana nelle ore più fredda, specie sul Polesine.

Nuvolosità irregolare indugerà sulle regioni centrali tirreniche, la Sardegna e l'Umbria con qualche debole pioggia intermittente. Ampie schiarite in Adriatico. Stessa situazione al Sud, con nubi più compatte e qualche piovasco sulle aree tirreniche peninsulari. I venti soffieranno ancora tesi occidentali.

