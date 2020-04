Pasqua sotto la neve, una storia che si ripete spesso

L'inverno tardivo è una caratteristica di questo periodo e spesso riguarda anche le festività pasquali. Guardando al passato anche recente, va detto che nella prima parte d'aprile gli improvvisi ritorni di freddo e neve appaiono come eventi meteo decisamente ricorrenti.

Credit AdobeStock.

Su tutti abbiamo visto ciò che accadde nel 2003, con gelo e neve tardiva fin sulle coste. Anche nell'aprile 2012, aria fredda artica e neve fino in collina caratterizzarono lo scenario meteo fra l'8 ed il 9 aprile, giornate di Pasqua e Pasquetta.

7, 8 e 9 Aprile 2003: GELO tardivo e NEVE, prima della famosa estate record

Tutto era iniziato già nel corso di Pasqua, con spruzzate di neve fino attorno ai 600-700 metri sull'Appennino Umbro-Marchigiano, ma la fase clou avvenne tra l'8 ed il 9 aprile quando la neve ha imbiancò tutto l'entroterra collinare abruzzese e molisano, con accumuli anche cospicui in montagna.

I fiocchi scesero fino a quote attorno ai 400 metri, facendosi vedere su Sulmona e imbiancando i rilievi attorno a Teramo. Neve a bassa quota in Puglia a Pasquetta non solo sul Gargano, con un leggero velo fino a San Giovanni Rotondo, ma anche sulle zone interne del barese, nell'altopiano delle Murge.

Aprile 2015, la NEVE a quote molto basse in piena primavera fin dopo Pasqua

Il Vesuvio (fonte campanialive.it) abbagliante di bianco nelle prime ore mattutine del 9 aprile 2012 (Pasquetta)

La neve sfondò poi clamorosamente sul lato tirrenico: venne ben imbiancato il Vesuvio fino al di sotto degli 800 metri ed è raro vederlo così ad aprile, mentre tutto attorno Napoli e zone del circondario vennero bersagliate dalle grandinate. Fiocchi fin su Avellino ed altri centri dell'Irpinia a 400-500 metri d'altezza.

Un velo bianco ricoprì anche Potenza, in Basilicata, come non accadeva dall'aprile del 2003. Sul resto d'Italia fu comunque il freddo protagonista, sebbene fugace. Al primo mattino di Pasquetta gelate si ebbero fino in Pianura Padana.

Il risveglio bianco, sempre lunedì 9 aprile 2012, a Potenza (fonte Grande Albergo Potenza) con un velo bianco sui tetti.

Fra i valori più significativi, citiamo i -0.8°C a Piacenza San Damiano, -0.3°C alla Malpensa, -0.9°C a Ronchi dei Legionari e -2.2°C a Udine Rivolto. Al Centro Italia fra i valori minimi in assoluto più notevoli, ci furono i -1°C di Pescara, 0.2°C ad Ancona, 0.6°C a Viterbo e +1°C a Latina e Frosinone.

La Pasqua 2012 passò alla storia in Germania come la più fredda degli ultimi 50 anni, perlomeno fra quelle che capitate in Aprile, secondo i dati dell'Ufficio Meteo Tedesco. Tanta neve ricoprì le Alpi Bavaresi, esaltata dallo stau, ma i fiocchi non mancarono anche su diverse zone pianeggianti.

La neve non risparmiò nemmeno Stoccarda e, con velo significativo, Monaco di Baviera. In Svizzera la neve scese fino a quote basse collinari. I fiocchi bianchi, bagnati, caddero pure su Zurigo e su diverse altre zone, specie della parte orientale.

Pubblicato da Mauro Meloni

