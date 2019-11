Ora il rischio meteo è rappresentato dalla troppa pioggia

Si è fatto un gran parlare, sino all'altro ieri, delle anomalie meteo di ottobre. Anomalie sia dal punto di vista delle temperature sia sotto l'aspetto delle precipitazioni.

Per quanto riguarda le piogge va però fatto un distinguo. Sul Nordovest, soprattutto in Liguria e Piemonte, la piogga caduta basta e avanza. Nel resto d'Italia, salvo qualche eccezione, la pioggia caduta non basta per niente.

Lato temperature, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, la situazione accomuna un po' tutte le nostre regioni: ha fatto caldo. Ora, visto e considerato che si parla di anomalie sapete qual è il rischio? Probabilmente avete già capito: l'esatto opposto. Non tanto per le temperature, che in epoca di riscaldamento globale è sempre più difficile che scendano al di sotto delle medie, quanto per le piogge.

Difatti i modelli fisico matematici fanno vedere degli scenari per nulla incoraggianti. O meglio, incoraggianti perché si sta per aprire un lungo periodo di pioggia, ma poco incoraggianti perché c'è veramente il rischio che dalla siccità si passi improvvisamente al surplus pluviometrico.

Ma al di là della quantità di pioggia che potrebbe cadere, ciò che preoccupa è il modo. O meglio, l'intensità delle piogge. Già domani, la prima domenica di novembre, potrebbero verificarsi pesanti nubifragi temporaleschi. Le acque dei nostri mari sono ancora calde, ciò significa che saranno in grado di rilasciare importanti quantità di energia. Da qui, è presto detto, potrebbero appunto scaturire i nubifragi temporaleschi.

Anche perché, è questa la cosa importante da sottolineare, le depressioni del nord Atlantico sembrano pronte a scatenarsi. E potrebbero scegliere il Mediterraneo centrale, quindi i nostri mari, come l'obbiettivo principale degli affondi. Un'ondata di maltempo appresso all'altro, come ai vecchi tempi. Se poi sarà un quadro meteorologico come si suol dire "old style" lo stabiliremo in un secondo momento.

Ad oggi, carte alla mano, è giusto riportarvi ciò che vediamo e che crediamo possa accadere. Ci sta, dopo anomalie importanti è più facile registrare anomalie di segno opposto. E' bene saperlo per non farsi cogliere alla sprovvista.

Pubblicato da Alessandro Arena

