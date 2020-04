Verso nuova ONDATA DI CALDO sull'Italia prossima settimana, fino a 30 gradi

Un periodo estrenamente dinamico ci attende nella prossima settimana, dopo una calma anticiclonica che andrà a terminare proprio con la Pasqua. Già da Pasquetta il tempo mostrerà i primi segni di deterioramento, per un duplice attacco all'anticiclone portato avanti da due perturbazioni.

Un primo fronte, molto debole, giungerà da occidente mentre un'altra perturbazione irromperà martedì da nord, accompagnata da aria ben più fredda che spodesterà quella calda presente. Si creeranno i presupposti per un peggioramento che interesserà principalmente il Centro-Sud.

In arrivo una settimana di eccessi meteo: TEMPORALI e VENTI dal Sahara

Un momentaneo calo delle temperature, derivante dall'intrusione dell'aria più fredda nordica, coinvolgerà gran parte d'Italia fra martedì e mercoledì e in misura maggiore i versanti adriatici e le aree montuose appenniniche. I valori tenderanno giusto a riportarsi nelle medie del periodo.

La situazione tornerà poi di nuovo a ribaltarsi rapidamente fin da giovedì 16 aprile, quando è atteso il ritorno dell'anticiclone, con marcata espansione di un promontorio di matrice subtropicale incentivato dalla presenza di una lacuna depressionaria sulla Penisola Iberica.

CANICOLA AFRICANA senza tregua

Quest'ondata di caldo coinvolgerà tutta l'Italia e sarà probabilmente più forte di quella degli ultimi giorni. Si prevede infatti l'afflusso diretto di masse d'aria di diretta estrazione sahariana e quest'avvezione calda dovrebbe durare per alcuni giorni, fino al weekend.

Le aree più interessante stavolta potrebbero risultare i versanti tirrenici e le due Isole Maggiori, con un'escalation termica notevole che porterà i primi caldi estivi anche su queste zone. Non è escluso che su Sardegna e Sicilia si possano raggiungere i primi 30 gradi della stagione.

Il caldo africano durerà per alcuni giorni e potrebbe attenuarsi verso il 19-20 aprile, per l'approssimarsi della depressione dall'Iberia. Si potrebbe realizzare un peggioramento, che per effetto delle temperature elevate, potrebbe sfociare anche in violenti temporali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

