Nuovo severo peggioramento meteo, ecco su quali regioni

Ci siamo: l'affondo depressionario nord atlantico ha rotto gli indugi puntando con decisione il cuore del Mediterraneo. Le condizioni meteo, come da previsione, durante la notte sono peggiorate in Sardegna laddove si sono abbattuti temporali localmente intensi. Poi ha ripreso a piovere sul Nordovest, in realtà localmente sin da ieri sera.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore? Dall'immagine satellitare possiamo osservare come l'ingresso d'aria fresca in quota abbia scatenato l'instabilità. Il fronte temporalesco sta risalendo il Tirreno e punta con decisione i settori orientali della Liguria e la Toscana. Si tratta di temporali che, in virtù delle acque calde tirreniche e del Mar Ligure, potrebbero autorigenerarsi stazionando in loco.

Meteo 7 giorni: previsioni di insidioso MALTEMPO, poi migliora

Significa, molto banalmente, che potrebbero cadere piogge intense e persistenti. Purtroppo in tali situazioni cresce il rischio di criticità idrogeologica e difatti vi invitiamo a consultare il sito della Protezione Civile Nazionale per avere tutte le info sulle allerte in corso.

I modelli matematici ad alta risoluzione, tra l'altro, confermano che nelle aree suddette potrebbero verificarsi nubifragi. Attenzione anche al Piemonte meridionale, dove ugualmente non mancherà occasione per precipitazioni di una certa violenza. Ricordiamoci che stiamo parlando di regioni, Piemonte e Liguria, dove ultimamente si sono già verificate inondazioni e dove suoli e corsi d'acqua sono saturi dalle piogge passate.

Ciò che non è possibile vedere dall'immagine allegata è l'evoluzione successiva. L'affondo, una volta entrato con foga nel Mediterraneo, si isolerà dalla circolazione atlantica primaria e inizierà l'isolamento di un vortice ciclonico secondario. Vortice che, ormai non ci sono più dubbi, andrà a posizionarsi tra Sicilia e Sardegna laddove provocherà severo maltempo. Una situazione che, lo ripetiamo da giorni, andrà seguita e monitorata costantemente onde evitare di farsi trovare impreparati.

La buona notizia è che durante il weekend assisteremo a un progressivo miglioramento un po' su tutte le regioni, miglioramento che però non dovrebbe durare più di tanto e nei prossimi approfondimenti scoprirete perché.

Pubblicato da Ivan Gaddari

