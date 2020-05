Ecco NUOVE PERTURBAZIONI dirette verso le Alpi, meteo weekend temporalesco

Non si arresta il flusso atlantico che convoglia fronti atlantici verso il Nord Italia. Le correnti perturbate sono veicolate lungo il bordo meridionale di una depressione che presenta il fulcro tra le Isole Britanniche ed il Mare del Nord.

Dopo l'ultima perturbazione, il tempo resterà in parte instabile anche per il ponte del 1° Maggio su parte del Nord Italia, ma in particolare a ridosso dei settori alpini e prealpini colpiti dall'instabilità legata all'addossamento di questi impulsi perturbati.

Meteo Italia: TEMPORALI fino al weekend al Nord, poi ci prova l'anticiclone

Sul resto d'Italia il tempo si mantiene più stabile, grazie alla relativa protezione di un campo d'alta pressione. Nel corso del weekend l'anticiclone inizierà a rimontare più a nord a livello della Penisola Iberica e della Francia Meridionale, con graduale risalita di latitudine del flusso atlantico.

In virtù di quest'evoluzione, il tempo partirà imbronciato al Nord Italia per poi andare a migliorare durante il weekend. Nel dettaglio, per la giornata di oggi Primo Maggio è attesa l'influenza di un nuovo fronte freddo da metà giornata sulle Alpi a partire da ovest ed in estensione al resto dell'Arco Alpino.

Meteo 1° Maggio e weekend, ulteriori fronti verso l'Italia. Gli effetti

Avremo così temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento verso le alte pianure del Nord Italia in particolare per quanto concerne est Lombardia e Triveneto. Qualche pioggia o rovescio temporalesco coinvolgerà anche il Levante Ligure e l'Alta Toscana, soprattutto le zone d'entroterra montuoso.

Pochi gli effetti che si manifesteranno Centro-Sud, anche se il flusso d'aria umida determinerà una certa variabilità in Appennino e localmente sulle regioni del medio-basso versante tirrenico, con qualche locale piovasco o rovescio di debole intensità.

Le precipitazioni attese tra l'1 ed il 2 Maggio, che martelleranno soprattutto le aree alpine, prealpine ed il Triveneto

In merito al tempo del weekend, ci sarà il tempo di un nuovo fronte freddo sabato che punterà ancora le Alpi Occidentali per poi andare a propagarsi verso il resto della cerchia alpina, ma con fenomeni che risulteranno più circoscritti alle aree montuose e maggiormente intensi sui settori di confine occidentali.

Una parziale variabilità insisterà anche su aree interne e montuose del Centro-Sud, ma con fenomeni davvero isolati e deboli. Per domenica ci sarà poi un ultimo fronte più debole che lambirà inizialmente le Alpi Occidentali con qualche precipitazione sui confini, poi l'anticiclone avrà la meglio.

La giornata domenicale si annuncia nel complesso più stabile al Nord e sulle Alpi, mentre maggiore variabilità è attesa sulle regioni centro-meridionali adriatiche e dorsale appenninica per via d'aria fresca in quota, con qualche acquazzone temporalesco in forma più diffusa, specie al pomeriggio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

