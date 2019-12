ATTENZIONE alla nuova perturbazione. ALTRA NEVE in arrivo, anche in pianura

Dopo il primo impulso perturbato, un nuovo peggioramento meteo è alle porte e inizierà a raggiungere il Nord-Ovest, fin dalle prossime ore. La nuova perturbazione si inserisce sempre nel medesimo letto di intense correnti in quota, mediamente nord-occidentali.

Come in occasione della perturbazione appena transitata, anche il nuovo fronte tenderà a transitare sulle regioni del Nord scorrendo al di sopra di un'ambiente d'aria fredda nei bassi strati, che consentirà alle precipitazioni di assumere carattere nevoso fino a bassa quota.

Val Padana e quota neve: sorprese in agguato

In alcuni frangenti, i fiocchi di neve potranno fare la loro comparsa fin sulla Pianura Padana, anche se si tratterà di fenomeni deboli e perlopiù misti a pioggia, che quindi non produranno alcun accumulo perlomeno a quote pianeggianti.

Questa perturbazione sarà un po' più intensa del precedente. Nel dettaglio, il peggioramento sul Nord Italia si concretizzerà a partire dalle Alpi Occidentali per poi raggiungere le aree padane da ovest verso est nelle primissime ore del giorno, quindi tra notte e le prime luci dell'alba.

Meteo due perturbazioni con NEVE in molte località, BURRASCHE di vento

La neve cadrà in genere fino in collina, ma fiocchi non sono da escludere a tratti fino in pianura soprattutto in alcuni tratti di Piemonte (non i settori meridionali), Lombardia ed Emilia. Fiocchi cadranno anche sui fondovalle alpini, nonché su alte pianure e fascia pedemontana del Triveneto.

Neve fino in collina è attesa sull'entroterra ligure, poi anche sul Centro Italia tra Toscana, nord Umbria ed alte Marche, anche se su queste zone la quota neve risalirà repentinamente nel corso di venerdì. In giornata schiarite si affacceranno sul Nord Italia a partire da ovest.

Ribadiamo che queste eventuali fioccate in varie zone della Val Padana, che potranno riguardare anche città come Torino, Milano, Bergamo, Piacenza, Parma, oltre ad essere fugaci non andranno a depositarsi al suolo sia per la debolezza dei fenomeni che per le temperature di qualche grado sopra lo zero.

