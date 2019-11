NUBIFRAGI in vista, comincia l'ennesimo peggioramento meteo

Non c'è tregua, le perturbazioni si rincorrono una dietro l'altra ma più che di perturbazioni è corretto parlare di veri e propri cicloni mediterranei.

Le condizioni meteo non riescono a migliorare per un semplice motivo: le Alte Pressioni sono distanti (una sull'Europa orientale, l'altra defilata in pieno Atlantico) e i nostri mari risultano preda di una persistente lacuna ciclonica. Lacuna che in realtà si estende per mezza Europa, difatti i cicloni nord atlantici continuano ad assediare i settori centro occidentali del vecchio continente.

Meteo Alpi: PIENONE DI NEVE, insolito per Novembre

Dell'ultimo ne abbiamo seguito l'evoluzione tramite svariati approfondimenti e sappiamo fin troppo bene che l'aria fredda polare sta sciolvando sul nord Africa. E' una dinamica simile a quella che ha originato il "Medicane, o TLC che dir si voglia", una dinamica che anche stavolta sta alimentando una ciclogenesi esplosiva e difatti è ampiamente confermato il transito di un profondo vortice ciclonico.

Vortice che dal nord Africa attraverserà la Sardegna, dirigendosi verso nordest e dispensando piogge localmente violente. Per darvi un'idea di quel che ci aspetta, nell'arco delle 36 ore circa, abbiamo scelto di mostrarvi una mappa ad alta risoluzione relativa agli accumuli di pioggia sino al termine della giornata di domenica.

CICLONI in serie sul Mediterraneo e sull'Italia, il MALTEMPO non molla

Anche stavolta le regioni che riceveranno i maggiori accumuli saranno le tirreniche centro settentrionali, la Liguria centro orientale, l'arco alpino, il Nordest e la Sardegna. Partiamo dal Nordest, perché si scorgono accumuli che potrebbero superare agevolmente 100 mm, addirittura localmente potrebbero caderne oltre 150! Fortunatamente la quota neve non sarà alta, anzi, dovrebbe nevicare a partire dai 1000-1200 metri di quota (ovviamente neve che andrà ad aggiungersi alla tantissima già caduta ultimamente).

Le piogge non scherzeranno neppure tra Toscana e Lazio, dove scorgiamo punte di 80-100 mm, ma nei dintorni di Roma potrebbero essere addirittura superiori. In Sardegna, Liguria, Emilia, Lombardia e alto Piemonte i picchi potrebbero raggiungere 50-60 mm. Tenete conto che localmente potrebbero abbattersi nubifragi, ragion per cui sarebbero accumuli di pioggia in tempi relativamente ristretti.

Meteo WEEKEND, nuova CATTIVA area ciclonica, ma dal Nord Africa

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Meteo 7 giorni: weekend di FORTE MALTEMPO, seguiranno poi importanti novità

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina