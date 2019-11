NEVE in vista! Meteo in direzione Inverno

Ottobre è stato caldo, non c'è altro da aggiungere. Al limite si potrebbero aggiungere alcune considerazioni meteo climatiche che si fecero all'epoca, considerazioni proiettate al futuro ed in particolare al mese di novembre.

Guardando, o meglio, analizzando alcune interessanti dinamiche atmosferiche eravamo giunti alla conclusione che novembre avrebbe potuto presentarci il conto. Le poche piogge e il caldo d'ottobre (eccezion fatta, lato precipitazioni, per il Nordovest) avrebbero lasciato strada a tante piogge e al primo freddo.

Le conferme sono puntualmente arrivate. Subito varie perturbazioni, cattive, provenienti dall'Oceano Atlantico. Ne arriveranno altre ma sapete qual è l'altra novità? Il freddo. Sì, perché tra qualche giorno toccherà coprirsi sul serio, toccherà accendere i riscaldamenti, i camini, le stufe. Le temperature crolleranno, si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento. Di 4-5, anche 6°C.

Lo dicevamo, qualsivoglia anomalia viene rimpiazzata da anomalie di segno opposto. Stavolta non abbiamo dovuto aspettare più di tanto, novembre fin da subito ha deciso di riprendersi l'autunno e sembra avere intenzioni bellicose.

Che freddo sarà? E' la domanda che in tanti si stanno ponendo e che giustamente merita una risposta. Si tratterà di aria fredda proveniente dal nord Atlantico, aria polare marittima. Non fredda come quella artica (poi dipende dai casi), ma basterà a far sì che sulle montagne d'Italia arrivi la neve.

Non soltanto sulle Alpi, dove in realtà è già arrivata, bensì lungo la dorsale appenninica e sulle montagne di Sardegna e Sicilia. Per quanto riguarda le altezze, se ne occuperanno nel dettaglio gli altri colleghi, ma possiamo dirvi che non sarà di certo un fatto anomalo. Siamo pur sempre a novembre, siamo nel cuore dell'autunno e ci sta che la prima neve faccia la propria comparsa. Anzi, sarebbe strano il contrario.

Poi certo, dalla quota dipenderà l'entità dell'evento. Sicuramente non sarà un evento eccezionale, è giusto scriverlo a caratteri cubitali, ma potrebbe essere comunque un episodio degno di nota. Siamo soltanto all'inizio, perché l'inverno non è ancora maturo ma la strada verso il trimestre del freddo è stata imboccata.

Pubblicato da Alessandro Arena

