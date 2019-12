NEVE in arrivo, ecco i dettagli. Previsioni meteo per sabato 28 dicembre

Un esteso promontorio anticiclonico tende a protendersi dall'Europa sud-occidentale fin verso la Penisola Scandinava, ove concentrerà la sua roccaforte. Ne deriva una massiccia discesa di correnti fredde artiche in direzione dei Balcani, che si appresta a raggiungere l'Italia fin dalle prossime ore.

Credit iStock.

Questo spostamento così a nord del cuore dell'anticiclone andrà infatti a favorire la penetrazione dell'irruzione nordica verso l'Italia, associata ad un fronte freddo che colpirà soprattutto le Adriatiche e le regioni meridionali.

Meteo weekend: NEVE a bassissima quota, ecco dove

Il freddo dilagherà in modo più deciso nell'arco del weekend, attraverso sostenuti venti di Grecale e Tramontana che apporteranno un severo calo termico e neve anche a quote basse sulle regioni adriatiche e parte del Sud.

Meteo FREDDO sulle Adriatiche e Sud Italia, poi cambia

Vediamo nel dettaglio cosa attenderci nell'evoluzione meteo prevista per domani, sabato 28 dicembre. Al Nord Italia resisteranno condizioni soleggiate, pur con qualche addensamento su pianure lombardo-venete e dell'Emiliana.

Prevalente bel tempo anche sulle regionali centrali tirreniche e la Sardegna, mentre nubi irregolari si addosseranno alle regioni adriatiche con qualche precipitazione soprattutto tra Abruzzo e Molise, a carattere nevoso in collina fin verso i 300 metri dalla sera/notte.

Sulle regioni meridionali domineranno schiarite sulla costa campana, mentre le nubi aumenteranno sulle rimanenti zone, con precipitazioni intermittenti più probabili sulla Puglia centro-settentrionale, la Lucania, l'alta Calabria ionica ed il nord della Sicilia.

La quota neve crollerà fin verso i 300/400 metri sulle aree d'entroterra tra Puglia, Lucania e Calabria settentrionale. Nevicherà a quote un po' più alte in Sicilia. Le temperature subiranno una flessione in picchiata anche di 6/8 gradi su aree interne del Centro-Sud.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina