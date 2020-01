NEVE IN ARRIVO, con qualche sorpresa. Fiocchi fino a quote basse, ecco dove

Sta entrando in azione la perturbazione atlantica, legata al vortice che da giorni insiste sulla Penisola Iberica. Il cedimento dell'anticiclone sull'Italia sta consentendo l'ingresso dell'ammasso nuvoloso verso le regioni di Nord-Ovest e la Toscana, con prime precipitazioni e anche nevicate sui rilievi dai 900/1000 metri.

Quale sarà l'evoluzione? Nella notte tra venerdì e sabato il peggioramento entrerà nel vivo e temporaneamente la neve si potrà spingere fino a quote piuttosto basse su alcuni settori del Basso Piemonte, tra le Langhe, l'astigiano e confini dell'entroterra ligure.

Fiocchi sono attesi già dai 400-500 metri d'altitudine. Sempre in nottata, le nevicate inizieranno a coinvolgere anche l'Appennino Tosco-Emiliano, ma qui il limite della neve non scenderà al di sotto dei 1000/1100 metri.

Nella giornata di sabato, fin dal mattino, si attenueranno le precipitazioni sulle Alpi Occidentali e sul Basso Piemonte e quindi conseguentemente anche le nevicate a bassa quota. La neve andrà invece a concentrarsi lungo l'Appennino Centro-Settentrionale.

La quota neve lungo la dorsale appenninica oscillerà sabato dai 1000/1200 metri dei settori settentrionali fino ai 1400/1600 metri della dorsale centrale. Attesi temporanei sconfinamenti matuttini a quote più basse sui settori tosco-emiliani occidentali.

Saranno comunque nevicate non così rilevanti, che tenderanno ad indebolirsi nella seconda parte della giornata. Già per domenica non sono attese ulteriori precipitazioni di rilievo, in quanto il debole fronte sarà ormai traslato verso est sud/est.

Qualche residua debole nevicata coinvolgerà le Alpi Occidentali, lungo il confine con la Francia, oltre i 1000 metri specie in Valle d'Aosta, e ancora non mancheranno residue fioccate a carattere del tutto circoscritto sull'Appennino dai 1500/1600 metri.

