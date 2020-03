NEVE abbondante a bassa quota, già in atto

L'aria gelida è arrivata. Prima sui Balcani, ora sta sfondando nelle regioni del versante Adriatico determinando un peggioramento meteo fortemente invernale.

Su Campobasso, com'era prevedibile, è in atto una vera e propria bufera di neve. Credit Gran Hotel Rinascimento.

Pur in assenza di un'area ciclonica foriera di maltempo - in realtà siamo in attesa che il vortice afro mediterraneo inizi a interagire con l'aria fredda approfondendosi ulteriormente - il transito del freddo sulle acque del Mar Adriatico sta generando quell'instabilità convettiva tipica delle irruzioni orientali.

Meteo CAMPOBASSO: ecco la NEVE, maltempo anche a metà settimana

Ed ecco che le nubi, pesanti e minacciose, si stanno addossando maggiormente nell'entroterra appenninico e nelle aree limitrofe, laddove sono in atto vere e proprie bufere di neve. Ma le nubi, provenienti dal mare, transitano anche in aree pianeggianti e costieri dando luogo a rovesci talvolta di graupel.

La situazione, tra Marche, Abruzzo e Molise rimarrà tale per tutta la giornata. Per quanto riguarda la quota neve, in questo momento è collocata attorno ai 200-300 metri ma verso sera dovrebbe scendere ancora tant'è che alcuni modelli matematici ad alta risoluzione confermano possibili nevicate a quote di pianura. Addirittura potrebbe fioccare lungo i litorali.

TEMPERATURE, brusco SCIVOLONE verso il FREDDO, durata. Meteo prossimi giorni

Dicevamo pocanzi del vortice afro-mediterrano. Sta già cominciando a farsi sentire, principalmente tra Sicilia e bassa Calabria laddove i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi soprattutto nel corso del pomeriggio-sera. La quota neve è prevista in calo, difatti potrebbe nevicare attorno ai 1000 metri nel nord della Sicilia e localmente in collina sull'Aspromonte.

Poi, nella giornata di mercoledì, l'interazione tra l'aria umida e mite proveniente da sud e quella gelida in ingresso da est scatenerà un vero e proprio putiferio. Ma avremo modo di riparlarne.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina